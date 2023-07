MVM: Részletfizetést kérhetnek azok, akik óriási gázszámlát kaptak

A középső és keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, arrafelé is lesznek záporok, zivatarok, északon pedig tartós eső. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás, emellett átmenetileg viharos széllökés kísérheti. Délután ugyanakkor a nyugati megyékben már csökken a felhőzet, de az átvonuló gomolyfelhőkből továbbra is előfordulhat futó zápor. Az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 27 fok között alakul, de az eleinte naposabb délkeleti tájakon 28, 31 fok is lehet.