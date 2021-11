Műanyagtermékek, amelyekről ideje lenne leszokni

Egy habosított műanyag pohár lebomlási ideje a környezetben 50 év, de egy műanyag palack - amiből naponta több milliónyit dobnak ki világszerte - 450 év alatt tűnik el teljesen. Egy eldobható pelenka 550, egy műanyag szatyor 200-1000, egy műanyag vagy hungarocell doboz pedig 1 millió év alatt bomlik le. És ezek csak azok a tárgyak, amelyeket sokan akár napi szinten is használnak.

A műanyag flakonok évszázadok alatt sem bomlanak le teljesen. Fotó: Getty Images

Csillámok, konfettik, lufik

Különösen károsak a csillámok és a konfettik. Ezek a mikroműanyagok ugyanis egy idő után a természetes vizekbe jutnak, ahol a vízi élőlények szervezetébe kerülnek. Találunk már természetesen lebomló változatokat is, de nehéz olyan helyzetet elképzelni, mikor elengedhetetlen lenne a használatuk. Ugyanez a helyzet a lufikkal is, amiknek a többsége szintén műanyag alapú. Amikor leeresztenek, komoly környezetkárosító hatásuk lehet. Egyes adatok szerint néhány madár tápláléknak is nézheti a hulladékmaradványokat, a kisebb állatoknál pedig fulladást is okozhat. Dekorációs célokra használjunk inkább papírból készült díszeket.

Műanyag szatyrok és palackok

A környezetvédők részéről komoly harc folyik azért, hogy minél több helyen betiltsák a műanyag szatyrok, zacskók használatát. Remek alternatíva lehet, ha készítünk vagy vásárolunk egy készletnyi textil zsákot, és ezentúl bevásárlásnál ezekbe tesszük a zöldségeket, gyümölcsöket. Komoly problémát jelentenek a műanyag palackok is. Rengeteg terméket egyelőre csak ilyen csomagolásban árulnak, ám jobb kétszer is meggondolni, hogy megvásároljuk-e ezeket. Azonban egyre több az alternatíva az italok, élelmiszerek és tisztítószerek terén is. Ezeknek mindig érdemes utánanézni, utánaolvasni, mielőtt vásárolni megyünk. De már azzal is sokat tehetünk a környezetünkért, ha beszerzünk egy saját kulacsot, és ebben viszünk magunkkal csapvizet vagy szűrt vizet, amit ráadásul a kedvünk szerint ízesíthetünk. Ha üdítő helyett ilyen italokat iszunk, azzal nemcsak a környezet védjük, de pénzt és kalóriákat is spórolunk.

Szívószálak, tányérok, dobozok

2019 májusában érkezett a hír, hogy az Európai Unió általános ügyekkel foglalkozó tanácsa elfogadta az egyszer használatos műanyagok betiltását. Az új szabályok a hulladékok újrahasznosításáról is rendelkeznek, így a tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, illetve a műanyag palackoknak 2025-re legalább 25, 2030-ra pedig legalább 30 százalékukban újrahasznosított anyagokból kell állniuk. Erről bővebben itt írtunk!

A műanyag szívószálakat már egyre kevesebb szórakozóhely, illetve vendéglátóipari egység használja. Sok helyen viszont már fém szívószálat is vásárolhatunk. A műanyag, egyszer használatos tányérokat kiválthatjuk papírból készült változatokkal. Kerti partin vagy kiránduláson ezek is jól szolgálnak. Ha pedig gyakran fordul elő velünk, hogy az étteremben nem tudjuk megenni a kirendelt adagot, vigyünk magunkkal otthonról egy ételtároló dobozt, és abba kérjük a maradékot. Ugyanígy járjunk el, ha kifőzdéből vagy büféből viszünk haza készételt.

Öngyújtó, borotva, folpack

Dohányosoknak nem árt tudni, hogy a műanyag öngyújtók lebomlása is évszázadokba telik. Ezek általában nem újrahasznosíthatók, ráadásul kidobva káros anyagokat bocsátanak ki. Használjunk inkább gyufát vagy újratölthető öngyújtót.

Az eldobható műanyag borotvák helyett is érdemes más alternatívát keresni, mivel ezek is csak a műanyaghulladék mennyiségét növelik. Keressük cserélhető pengés fém változatot vagy szerezzünk be elektromos borotvát. A folpack fólia helyett is választhatunk környezetbarát megoldást, például papírt vagy méhviaszos kendőt. A virágüzletekben ne kérjünk műanyag fóliás, celofános csomagolást, és a műanyag masnikról is jobb lemondani, ha fontosnak tartjuk a környezetünk védelmét.

Forrás: care2.com