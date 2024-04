Már mosógépet is nehezebben vesznek a magyarok

Egy év alatt több mint ötödével zuhant vissza a háztartási nagygépek vásárlásának száma Magyarországon, ami rekorder Európában - írta a Telex a GFK piackutató intézet adatai alapján.

Tavaly Magyarországon összesen 1 millió 40 ezer háztartási nagygépet vettek, 302 ezer darabbal kevesebbet, mint 2022-ben, ami 21,8 százalékos visszaesést jelent. A Positive Adamsky marketingügynökség közleménye szerint itt mérték a legnagyobb visszaesést egész Európában.

Több mint ötödével zuhant vissza a háztartási nagygépek vásárlásának száma Magyarországon. Fotó: Getty Images

Bár 2023-ban a mosógépek (256 ezer) és a hűtők (223 ezer) voltak a legnépszerűbb nagygépek Magyarországon, még így is kevesebb fogyott belőlük, mint 2022-ben. Füle Norbert, a Gorenje-Hisense ügyvezetője szerint ennek az a magyarázata, hogy 2022-ben az olyan kormányzati intézkedések miatt, mint például a szja-visszatérítés, az emberek elkezdtek jobban háztartási gépeket is vásárolni. Tavaly aztán a piac visszaesett a 2020–2021-es szintre, már kevesebben akarták kicserélni a sütőt, mosógépet vagy a hűtőt, a mosógépek árai is megnőttek majdnem 13 százalékkal