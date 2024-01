Már érkeznek az emelt fizetések a legkisebb keresetűekhez

Változóan, időszakosan erősen felhős időre számíthatunk általában többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhatnak záporok, egy-egy helyen délen esetleg az ég is megdörrenhet. A nyugatias szél hazánk északkeleti felében nagyobb területen megerősödik, a magasabban fekvő részeken viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. Késő estére 2 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. A meteorológiai előrejelzések szerint ma is hidegfronti hatás lesz domináns, ami ismét felerősítheti egyesek panaszait.