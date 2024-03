Minden második magyar otthagyná a munkahelyét

Országos, reprezentatív felmérésében az álláskeresési portál megállapította, hogy szinte minden második, 18-65 év közötti magyar munkavállaló potenciális jelölt lehet a munkatársakat kereső vállalatok számára. A válaszadók 12 százalékát adó aktív munkakeresők mellett ugyanis nem elhanyagolható lehetőség a passzív munkakeresők (a megkérdezettek 36 százalékának) megszólítása: ők azok, akik ugyan nem mennek a meghirdetett állások után, viszont kifejezetten nyitottak egy jó ajánlatra. Az álláskeresők fele nem szűkíti a lehetőségeit kizárólag arra az ágazatra, amelyben éppen dolgozik vagy dolgozott, hanem más területeken is érdeklődik az elérhető pozíciók után. Csaknem harmaduk pedig pályát módosítana, ezért kifejezetten más szektor álláshirdetéseit böngészi.

Sokan érzik úgy: ideje lenne váltani. Fotó: Getty Images

A legfontosabb szempont nem meglepő

Az új állás kiválasztásakor a munkavállalóknak nem meglepő módon legfontosabbak az anyagiak: a fizetés mértéke 87 százalékuknál az első helyen áll. A munkavállalók szemében sokat számít még a munkahely elhelyezkedése (67 százalék), illetve a munkaidő és munkarend (58 százalék), aminek jelentősége a pandémia alatt és után erősödött meg. Ezt követik az olyan árnyaltabb jellemzők, mint a munkakörülmények, a kollégák, a csapat. A szakmai ambícióval kapcsolatos elvárások 20 százalék alatt vannak.

A Z generáció már nem kér a robotolásból. Mint ahogy arról korábban írtunk, ők már nem azért élnek, hogy dolgozzanak, sokkal inkább fordítva.

A felmérés alapján az emberek párhuzamosan több csatornát használnak új munkahelyük megtalálására. Az aktív keresők többsége állásportálokon böngészi az elérhető hirdetéseket, de népszerűek az apróhirdetésekkel foglalkozó internetes oldalak is, illetve tíz munkakeresőből hárman a munkaügyi központhoz fordulnak ilyenkor segítségért. Mindezek mellett minden második ember hívja segítségül barátait, ismerőseit, illetve a közösségi médiát is hasonló gyakorisággal használják ilyenkor. A Profession.hu idei első negyedéves online felmérésébe a 18-65 év közti magyar lakosságból 1500 embert vontak be.