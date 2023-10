Ennyiből tudna kijönni havonta egy magyar család

Az idei év első félévében Budapesten a bruttó átlagfizetés 681 773 forint volt – ez nettó 453 ezer forint – számol be a Statisztikai Hivatal legfrissebb adatairól az mfor.hu. De ez vajon mire elég?

Budapesten sincsenek könnyű helyzetben a családok. Fotó: Getty Images

Mindenhol jó, de legjobb....nem itthon

A Numbeo adatösszehasonlító portál statisztikája alapján napjainkban a kényelmes megélhetés Budapesten egy négytagú család számára 881 ezer forint körül alakul havonta a bérleti díjak nélkül (a rezsiköltségek ugyanakkor szerepelnek az adatsorban). Ha a két szülő megkeresi a budapesti átlagfizetést, ami összesen havi nettó 906 ezer forintos bevételt jelent, akkor a fővárosban a négytagú család nagyon szűkösen, de ki tudja gazdálkodni a megélhetési költségeket, félretenni azonban nem igazán van esélyük.

Egy átlagos négyfős román család – mivel ott a két szülő átlagbére átszámítva 916 ezer forint – nem kényszerül arra, hogy lemondjon a megszokott életszínvonaláról, sőt, valamennyit még spórolni is tudnak. Szlovákiában a pozsonyi régióban egy négyfős család 2488 euróból (965 ezer forint) jönne ki havonta a bérleti díjak nélkül. Ezt a két felnőtt fizetése, amennyiben mindketten megkeresik a regionális átlagkeresetet, képes fedezni, és a havi 2910 eurós bevételük mellett félretehető pénzük is marad. A szlovén statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint az országban idén júniusban nettó 1428 euró volt az átlagfizetés, a fővárosban, Ljubljanában ennél valamivel magasabb átlagot regisztráltak. A négyfős család a szlovén fővárosban 2579 euróból (nagyjából 1 millió forint) tudott kijönni havonta a bérleti díjak fizetése nélkül. Ezt a két szülő bére képes volt fedezni, a megélhetési költségek kiegyenlítése után pedig még maradt félretehető pénzük is. Hasonló a helyzet horvát szomszédainknál is, a szerbek átlagfizetése azonban nem elég a kényelmes megélhetés fedezésére.

Tehát arányaiban a legtöbb pénze a megélhetési költségek kiegyenlítése után a szlovák és a horvát fővárosban élő családnak marad, hiszen itt ez az összeg az átlagfizetés 86,7 százalékát vitte el. Magyarország sajnos a lista végén kullog, azaz rendkívül nehézkesen jönnek ki a fővárosban élők az átlagos budapesti fizetésekből.