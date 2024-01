Lehet, hogy rossz helyen tárolod a gyógyszereidet

Más helyiségekhez képest a fürdőszobákban több nedvesség keletkezik. Ez a megnövekedett páratartalom nemcsak a tükröt homályosítja el, hanem hatással lehet az ott tárolt gyógyszerekre is - írja a Health.com.

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Könyvtár szerint a nedvesség és a páratartalom csökkentheti a gyógyszerek hatékonyságát, vagy az eredeti lejárati idő előtt megromolhatnak. Ha pedig a gyógyszer hatékonysága csökken, akkor hiába használjuk a lejárati idő előtt, nem biztos, hogy a megfelelő adagot szedjük be belőle.

A hő és a nedvesség ráadásul károsíthatja a tablettákat és a kapszulákat. Például a légkör változása az aszpirint ecetre és szalicilsavra bonthatja, ami pedig később megzavarhatja a gyomrot.

Te hol tartod a gyógyszereidet? Fotó: Getty Images

De csak azért, mert a fürdőszoba páratartalma negatívan befolyásolhatja a gyógyszereket, nem jelenti azt, hogy ez mindig így történik. "Általában van szellőző a fürdőszobában, ami csökkenti a páratartalom hatását" - mondta Dr. Lisa Gualtieri közegészségügyi professzor a Health.comnak.

Ennek ellenére azért érdemes figyelnünk arra, mennyire párás a fürdőszobánk. Bár a gyógyszerek tárolására ideális páratartalom 60% alatt van, egy tanulmány szerint a vizsgált háztartásokban a fürdőszoba páratartalma 33% és 100% között mozgott.

A konyha szerencsésebb

Ezen kívül a hőmérséklet kulcsfontosságú a tárolás szempontjából. Egyes gyógyszerek ugyanis érzékenyebbek a hőmérséklet ingadozására. Például a legtöbb antibiotikum érzékeny a melegebb helyiségekre, akárcsak az inzulin. A fogamzásgátlók egyes fajtáit, például a hüvelygyűrűket a hűtőben kell tartani.

Hasznos lehet inkább a konyhában tárolni a gyógyszereket a fürdőszoba helyett, mivel ez a helyiség viszonylag hűvös és száraz. Ráadásul itt általában a szekrények is magasabbak, így a kisebb gyerekek sem tudják elérni őket.

Az is fontos, hogy az eredeti dobozban vagy üvegben tartsuk őket, mivel ezek kifejezetten arra készültek, hogy megvédjék a gyógyszert a környezeti elemektől. Nem szabad közvetlenül ablak vagy kamra mellé, esetleg a tűzhely vagy a mosogató felé tenni, mivel ezeken a helyeken gyorsan változhat a hőmérséklet. Ezen kívül a hűtő is csak akkor ajánlott, ha kifejezetten az van a betegtájékoztatóban, hogy felbontás után ott kell tárolni.

Tehát akkor mehetünk biztosra, ha mindig az előírtaknak megfelelően keresünk helyett a gyógyszereinknek, és a lejárati időn túl nem használjuk őket. Arra is figyeljünk, hogy óvatosan szedjük ki a csomagolásából, hogy és abba is tegyük vissza. Ha bármilyen változást veszünk észre, például megváltozott a színe, keményebb vagy puhább az állaga, esetleg összeragadtak a szemek, akkor ne vegyük be.

Utazáskor is maradjanak az eredeti csomagolásban: a sötét üvegek például megvédik a készítményeket az erős fényektől. Ha pedig bármilyen probléma felmerül, nyugodtan kérjük gyógyszerészek segítségét, akik biztosra meg tudják mondani, ha valamilyen probléma van, illetve az adott gyógyszerre érvényes tárolási tanácsokat is adhatnak.