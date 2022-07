Akinek van egészségpénztári számlája, bizonyára tudja, mennyi mindent elszámolhat a pénztárban. Gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket vásárolhat, babaápolási termékek széles skálájából választhat a pelenkától a lázmérőn át a babafürdetőig. Fizethetjük innen a drága szemüvegünket a kerettel együtt, vagy a fogászati kezelésünket. Járhatunk gyógymasszázsra és szűrővizsgálatokra, és még sorolhatnánk. Az egészségpénztár széles körben használható egészségügyi kiadásokra. Azt viszont még az egészségpénztárat aktívan használók sem mindig tudják, hogy a pénztár számos önsegélyező szolgáltatást is nyújt.

Mi az az önsegélyezés?

Az egészségpénztár nemcsak egészségünk megóvásában és hatékony helyreállításában jelent segítséget, de életminőségünk javítására is használhatjuk. Ez utóbbit az önsegélyező szolgáltatásokkal teszi.

Az önsegélyező elnevezés nem véletlen. Az egészségpénztárban előre takarékoskodhatunk olyan élethelyzetekre, amikor nagyobb kiadással nézünk szembe, és ilyenkor – mintha segélyt adnánk önmagunknak – nagyobb összeg kifizetését kérhetjük a pénztári számlánkról. Ez lehet egyszeri nagyobb összeg vagy járadék jelleggel havonta kisebb összegek hosszabb időn keresztül. Minkettő jellemzője, hogy nagy segítséget jelent, amikor igazán szükségünk van rá.

Egészségpénztári befizetéseinkből akár lakáshitelünket is törleszthetjük. FOtó: Getty Images

Egészségpénztárral minden életszakaszban

Gyakorlatilag bármilyen életszakaszban találhatunk olyan eseményt, amelyben az egészségpénztár hatékonyan használható. Gyermek születése vagy örökbefogadása esetén például akár egymillió forintot is felvehetünk az egészségpénztári számlánkról egy összegben, és a pénzt bármire elkölthetjük, számlákat nem kell bemutatnunk. A baba gondozásához pedig az egészségpénztárban elszámolhatjuk a babakozmetikumokat, pelenkát, lázmérőt, tápszert, védőoltás beadását, és még számos egyéb szükséges dolgot.

Az egészségpénztárban tartott egyenlegünkből pótolhatjuk a gyermek születése miatt kieső jövedelmünket, kiegészítve a CSED, GYED, GYES, GYET ellátásunkat, végig az ellátás időtartama alatt, amíg vissza nem térünk a munkába. Ahogy aztán gyermekünk nő, óvodakezdéskor és beiskolázáskor elszámolhatjuk a szükséges felszereléseket, tanszereket, ruhákat, tankönyveket. Felsőoktatási intézményben tanuló gyermekünknek pedig fizethetjük egészségpénztárból a kollégiumi díját, albérletét, tandíját, de még a pótvizsga díját is.

Ha lakáshitelünk van, akkor a hiteltörlesztő egy részét fizethetjük egészségpénztárból, ha pedig elveszítjük a munkánkat, akkor az álláskeresési járadékot is kiegészíthetjük innen. Idősebb korunkban előfordulhat, hogy otthonápolásra szorulunk, vagy egy közeli rokonunkat kell ápolni, esetleg otthonban elhelyezni. Az egészségpénztár ebben is segít, sőt, hozzátartozónk halálakor a temetési költségeket is fizethetjük a pénztáron keresztül.

Ha ez a saját pénzünk, akkor miért éri meg?

Az önsegélyező szolgáltatások máshogy működnek, mint az egészségpénztári szolgáltatások. Az egészségpénztárban tartott pénzünkből bármikor vásárolhatunk vagy kezeltethetjük magunkat. Befizetünk a pénztárba és már költhetünk is. A legtöbb pénztárnak egészségkártyája is van, amellyel ugyanúgy fizethetünk, mint a bankkártyánkkal. Az önsegélyező szolgáltatásokra ellenben csak a már legalább 180 napja az egészségszámlánkon tartott pénzt használhatjuk, számolnunk kell tehát egy féléves várakozási idővel, mielőtt bármilyen kifizetést kérünk.

Az egészségszámlánkon lényegében előtakarékoskodunk, tehát akár hosszabb időn keresztül is félretehetünk egy adott célra. Persze, ha egyszerre nagyobb pénzösszeg áll rendelkezésünkre, azt egyben is befizethetjük az egészségpénztárba. Ebből, a pénztár költségének levonása után megmaradó összegből igényelhetjük később a kifizetést. A jogosultságot minden estben igazolnunk kell, tehát például iskolakezdési támogatásnál iskolalátogatási igazolásra, lakáshitel-törlesztés támogatásánál pedig hitelszerződésre lesz szükségünk.

Amivel pedig igazán jól járunk, az az adó-visszatérítés. A pénztári befizetéseink után 20 százalék, de legfeljebb 150 ezer forint visszatérítést kapunk a személyi jövedelemadónkból (szja). Ez pedig még azzal együtt is jelentős megtakarítást jelent, hogy az egészségpénztár a befizetéseinkből működési költséget von le. Ha tehát például havonta 25 ezer forintot fizettünk be az egészségpénztárba, akkor ezért a következő évben, adóbevalláskor 60 ezer forintot kérhetünk vissza az adónkból. Ha a havi bruttó bérünk 400 ezer forint, akkor ez olyan, mintha az év egy hónapjában egyáltalán nem kellene szja-t fizetnünk.

Így törleszthetjük a lakáshitelünket egészségpénztárból

Az egészségpénztár a lakáshitel törlesztésekor is jó szolgálatot tesz. Lakáscélú hiteleknél használhatjuk, azaz építési, lakásvásárlási, felújítási vagy bővítési hiteleknél, illetve olyan hitelnél, amellyel lakáscélú hitelt váltottunk ki (és így a lakáscél megmaradt).

A havi törlesztőrészletből a január 1-jén érvényes minimálbér 15 százalékának megfelelő összeget – ez jelenleg 30 ezer forint – az egészségpénztárból fizethetünk. Egy átlagos egészségpénztári költséggel számolva ehhez nagyjából havonta 32 ezer forintot kell a pénztárba befizetnünk. Ez után pedig 76 800 forintnyi adót kérhetünk vissza, évente tehát ennyivel olcsóbb a lakáshitelünk.

Házastársaknak még jobban megéri

Ha a házastársak a hitelben adóstársak, akkor ugyanarra a lakáshitelre vonatkozóan saját számlájukról mindketten kérhetik a lakáshitel törlesztésének támogatását. Ehhez tehát két külön egészségpénztári számla szükséges, de így az adó-visszatérítés is duplán kérhető.

A saját számlájukról a házastársak mindketten 30-30 ezer forintot törleszthetnek a lakáshitelükbe havonta, az ehhez szükséges befizetés után pedig évente 153 600 forint adót igényelhetnek vissza. Ez pedig akár 1-2 teljes havi törlesztőrészlet összege is lehet évente, tehát minden évben 1-2 havi törlesztő a zsebükben marad. Ha ezt egy 20 éves hitel esetében végig így csináljuk, akkor összesen akár 3 millió forinttal kevesebbet kell a banknak visszafizetnünk, ennyivel olcsóbb tehát a hitelünk.

Mire figyeljünk?

Hogy minél jobban ki tudjuk használni az adókedvezményt, akár már a lakáshitel felvétele előtt fél évvel érdemes elkezdeni a takarékoskodást. Ahhoz, hogy a lakáshitel támogatására vonatkozó szolgáltatást igénybe vehessük, igazolnunk kell háromhavi törlesztőrészlet megfizetését. Ezzel bizonyítjuk, hogy jó adósok vagyunk, késedelmes hiteleket ugyanis nem fizethetünk a pénztárból. Van viszont olyan egészségpénztár, ahol visszamenőleg is kérhetünk néhány havi kifizetést, így erre az időszakra sem esünk el a törlesztő kiegészítésétől.

Az adó-visszatérítés nem automatikusan jár, hanem adóbevalláskor nekünk kell kérnünk. Az egészségpénztár ehhez minden évben igazolást küld, ahonnan az összegeket be tudjuk írni az adóbevallásunk megfelelő sorába. Az adó-visszatérítést a pénztári számlánkra kapjuk vissza, ahol újra felhasználhatjuk.

Ha több önkéntes pénztárnak is tagjai vagyunk, például van nyugdíjpénztári számlánk is, akkor az ott teljesített befizetéseink után is kérhetünk adó-visszatérítést. Az összes adókedvezmény együtt legfeljebb 150 ezer forintot érhet el, azt azonban mi határozhatjuk meg, hogy melyik önkéntes pénztárba kérjük a pénzt. Azt a számlát érdemes választanunk, ahol számunkra legmegfelelőbb módon tudjuk felhasználni az összeget.

Az egészségpénztár tehát nagyszerű lehetőség azok számára, akiknek fontos az egészségük megóvása, emellett pedig pénzügyileg is tudatosak. Akár magánszemélyként, akár a munkáltatónk révén vagyunk pénztártagok, érdemes tájékozódnunk a pénztár szolgáltatásairól, hogy a tagságunkat minél jobban kihasználhassuk.