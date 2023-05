Kutyahúst tartalmazó állateledeleket találtak

Számos, a címkén fel nem tüntetett összetevőt találtak több, Amerikában forgalmazott kutyaeledelben is egy, az Új-Mexikói Egyetem által elvégzett vizsgálat során. A nem jelölt összetevők egyike a kutya-DNS volt, ami arra utal, hogy ha még csak nyomokban is, de kutyahúst tartalmaznak az adott termékek – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

Megdöbbentő eredménnyel zárult 6 kutyaeledel vizsgálata. Fotó: getty Images

Számos problémát feltártak a vizsgálatok

A Truth About Pet Food cikkére hivatkozva azt írták, az Új-Mexikói Egyetem tanulmánya hatféle eledelt elemzett, és mindegyikben kimutattak olyan összetevőt, amelyet a címkén nem tüntettek fel – a kutyahús nyomait kettőben is megtalálták. Az egyik termékben ráadásul 17 nem jelölt összetevő is volt. (A cikk szerint egyébként 4 éven belül ez már a harmadik alkalom volt, hogy kutya-DNS-t mutattak ki a kutyaeledelekben.)

De nem csak ez volt a baj a vizsgált kutyatápokkal (amelyek márkaneveit nem közölték a kutatók): több állateledelnél is bebizonyították, hogy a csomagoláson feltüntetett alapanyagok közül nem mindegyikből van ténylegesen a termékben. Tehát a címke szerint például répát, lazacot vagy édesburgonyát tartalmazó eledelekben ezeket az összetevőket nem tudták kimutatni a tesztek.

A kutatók szerint vizsgálati eredményeik egyértelműen bizonyítják, hogy sokkal szigorúbb szabályozásra és minőségellenőrzésre lenne szükség az amerikai kisállateledel-iparban.

Jó ötlet-e vegán étrenden tartani házi kedvenceinket?

Világszerte egyre elterjedtebbek a vegán macska- és kutyatápok, és már itthon is több gyártó kínálatában találunk teljesen növényi táplálékot az alapvetően húsevő/mindenevő háziállatok számára. Mutatjuk, vajon jó ötlet-e csupán ökológiai és etikai okokból átszoktatni kedvenceinket erre az étrendre.



