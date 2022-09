Hogyan tud megélni egy egyetemista manapság? Erre a kérdésre kereste a választ az RTL Klub Fókusz című műsorának riportja.

Húsra már alig telik, a paradicsomos tészta a sláger

A csatornának Pongrácz Samu úgy nyilatkozott, ő 3 diáktársával bérel egy 40 négyzetméteres albérletet, és a legnagyobb kulináris élményük általában a paradicsomos tészta. Hús szinte alig kerül a tányérjukra, mert nagyon drága. Az egyetem mellett dolgoznak is, valamint otthonról és egymástól is kapnak anyagi segítséget – sokszor viszont még ez sem elég egy hónapra. Az infláció ugyanis már szinte teljesen felemészti az egyébként sem túl sok pénzüket.

Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a fiatalok. Fotó: Getty Images

Az utóbbi évek kihívásai miatt sok fiatal jelentősen nehezített pályán indult el a felnőtté és önállóvá válás útján. Egy világjárvány közepén érettségiztek, az egyetemi évek egy újabb járványhullámmal indultak, most pedig a drasztikusan emelkedő árak okoznak fejfájást sokaknak. „Ezek már bőven nem a megszokott árak, durván megdrágult minden” – mondta Samu, aki azon is elgondolkozott, hogy inkább visszaköltözik a szüleihez. Ehelyett végül úgy döntött, hogy kicsit több munkát vállal majd, hogy több pénzhez jusson.

A tavalyinál jóval kevesebb búza termett, ami még feljebb nyomja a liszt árát, emiatt pedig októbertől tovább drágulhat a kenyér. A kukoricaterméssel még nagyobb a gond a szakemberek szerint.

2-3 ezer forint jut egy napra

A fiú úgy számolt, hogy naponta 2-3 ezer forintot költhet élelmiszerre. Ebből azonban ma már nem tud túl sok dolgot venni. „Vettem egy makarónit, egy kekszet és egy üdítőt, és mindez 1810 forint volt. Nem gondoltam volna, hogy ez a három dolog ennyibe fog kerülni" – mondta, hozzátéve, hogy az egyetemista élet természetesen őt is sok praktikára megtanította, tehát tudja, hogyan lehet viszonylag kevés pénzből is jóllakni. Most már viszont a legokosabb spórolási trükkjei sem mindig bizonyulnak elégnek, és hónap végén gyakran kell kölcsönkérnie barátaitól.

Samu elmondása szerint a korosztálya nagyon nehezen éli meg ezt az időszakot. Hiába vannak tele vágyakkal és célokkal – mindig jön egy újabb nehezítő tényező, amely miatt bizonytalanabbá válik a jövőjük.



