Kemény télre számíthat, aki fával fog fűteni

Szociális tűzifaprogram lesz, hatósági áras viszont nem – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, ezzel pedig családok ezreit hozzák nehéz helyzetbe. A kedvezményes hatósági tarifa gyors kivezetését ugyanis nem követi a szociális program kiszélesítése, holott a tüzelő kétszer annyiba kerül, mint két éve – írja a Népszava.

Nem könnyű idén a fát beszerezni. Fotó: Getty Images

Nincs, aki kitermelje, kiszállítsa

Szociális tűzifát a jellemzően 5 ezer lakosúnál nem népesebb települések kérhetnek, az önkormányzatnak kell rá pályázni, és keményfából legfeljebb 2 köbméter, lágy lombos tűzifából 3 köbméter járhat ingyen egy-egy rászoruló családnak. Ezzel szemben a hatósági áras fát rászorultságtól függetlenül lehetett megvásárolni. Az ársapkát tavaly szeptember 19. és 2023. április 15. között alkalmazta a kormány az állami erdészeti társaságok által forgalmazott tűzifára. Ám a programhoz nem volt elég erdész, fakitermelő és fuvaros. Sokan ezért a tavaly ősszel megrendelt és kifizetett fát még idén tavasszal sem kapták meg. Ráadásul a hatósági árba sem a fa kiszállítása, sem annak darabolása nem tartozott bele. Az olcsó tűzifa iránti óriási igényt jelzi viszont, hogy mindezen nehézségek ellenére is sokan éltek, vagy éltek volna ezzel a lehetőséggel.

Az Agrárminisztérium a Népszava kérdésére azt írta: a hatósági áras program alatt összesen bő 1 253 000 köbméter tűzifára fizettek be az állampolgárok, több mint 170 000 háztartásból. Földi Judit, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője megjegyezte: 2018 óta nem emelkedett a program keretösszege, – ez 5 milliárd forint – pedig azóta az Európa-rekorder hazai infláció hatása a tűzifát is elérte. Így vagy egyre kevesebb tüzelőanyag jut egy-egy háztartásnak, vagy egyre kevesebbeknek jut egyáltalán belőle. Ennek szerinte környezetvédelmi szempontból is lesz következménye: a családok, rákényszerülnek, hogy bármit elégessenek, ami a kezükbe kerül.