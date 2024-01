Innovatív fejlesztés mentheti meg a kórházakat az adósságaiktól

A jelenleg évente felhalmozódó 140 milliárd forintos kórházi adósság az intézményekben akár 20-30 milliárdra is csökkenthető. Egy innovatív, magyar fejlesztés lehet a megoldás, amire a Belügyminisztérium is nyitott – mondta Ivády Vilmos egészségügyi közgazdász az Economx-nek. A Semmelweis Egyetem Menedzserképző Központjának oktatója szerint akár két-három éven belül jelentősen csökkenhet a kórházak adóssága az új szemléletű adósságkezelési rendszer bevezetésével.

A hazai kórházak évről évre egyre nagyobb adósságokat görgetnek maguk előtt. Fotó: Getty Images

Szét kell szálazni az adósságok okait

A magyar kórházak az elmúlt pár évben kiemelkedően magas tartozásokat halmoztak fel. Ivády Vilmos szerint szét kell szálazni az adósság okait, és ha ezek megvannak, akkor az okokhoz hozzá kell rendelni a feladatokat, illetve a feladatok gazdáit. Ha ez nem történik meg, akkor rendre újratermelődik az adósság.

A kórházak adósságának vannak külső és belső okai, a szakember az utóbbiak között említette a menedzsment által elkövetett gazdálkodási hibákat, ezért fontos a kórházak működésének átvilágítása, a jó vezetési gyakorlatok elterjesztése.

A külső okok között a legfontosabb a gyógyítás átlagköltségeitől elmaradó finanszírozás. A szakember példaként említette a portálnak, hogy az egyes szakmák, mint például a sebészet és a belgyógyászat alulfinanszírozottak, azaz ezen szakmák finanszírozása átlagköltség alatti. Ugyanakkor vannak átlagköltség felett finanszírozott szakmák is, mint a klinikai onkológia, a kardiológia vagy a szemészet. Mivel nem homogén a kép, nem a kórházat mint egészet kell megítélni, hanem a kórházak egyes szakmáinak a működését. Szintén külső ok, hogy ha egy kis kórházban hajtanak végre egy beavatkozást, azért ugyanannyit fizet a NEAK, mintha az egy nagy kórházban történne. Ivády Vilmos szerint emellett infrastrukturális különbségektől is szenved a hazai fekvőbeteg-ellátás, emiatt a kórházak energiaköltsége is jelentősen eltér egymástól.