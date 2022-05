Nem mindegy, hogyan tisztítjuk a vágódeszkát

Minden, amivel érintkezik az ételünk, hordozza az élelmiszer-eredetű fertőzés kockázatát. Vagyis a vágódeszka is, amelyen éppúgy szeletelünk kenyeret, mint nyers húst vagy mosatlan zöldséget. De a sorrend sem mindegy: ha a nyers hús után aprítjuk fel a salátába való paradicsomot, akkor ugyanúgy a keresztfertőzés veszélyének tesszük ki magunkat, mert a húson lévő esetleges baktériumok rákerülnek a paradicsomra. A vegetáriánusok sem mentesek a keresztfertőzéstől, hiszen a mosatlan zöldségek és gyümölcsök szennyezett felülete ideális hely a mikrobáknak. A vágódeszkát ezért tanácsos minél gyakrabban tisztítani, hogy megelőzzük a betegségeket – ajánlja az Észak-Karolina Állami Egyetem összeállítása.

A vágódeszka tisztaságára nagyon ügyelni kell.

Nagy kérdés, hogy fa vagy műanyag legyen?

Évezredeken át fa vágódeszkát használtunk, mint a neve is mutatja. Valamikor az 1970-es években jelentek meg a műanyag vágódeszkák, és sokan siettek beszerezni ezeket abban a hiszemben, hogy könnyebb tisztán tartani őket, és ezért biztonságosabbak. Ez a hit egészen a nyolcvanas évekig kitartott, amikor egyre több tudományos vizsgálat jutott arra az eredményre, hogy a műanyag vágódeszkák nem feltétlenül higiénikusabbak a fánál.

A műanyagot ugyan könnyen lehet fertőtleníteni, ám a vágások miatt mély vápák alakulnak ki a felületen, amelybe befészkelik magukat a különféle kórokozók. Ezzel szemben a fa vágódeszka ugyan nehezebben fertőtleníthető, de a fa nehezebben is karcolódik, illetve víz hatására a farostok valamelyest regenerálódnak a vágások után. Jobb, ha tudjuk, hogy még ha tisztának látszik is a konyhánk, csak úgy nyüzsögnek benne a baktériumok. Mire érdemes jobban odafigyelni? Az is számít, milyen fából van a vágódeszka: a keményfa (bükk, éger, juhar) sűrű szerkezetében apró kapilláris csöveket találunk, amelyek magukba szívják a felvágott élelmiszerből kicsorgó nedvességet, benne az esetleges baktériumokkal, és ahogy a vágódeszka elmosás után kiszárad, a kapillárisokban rekedt kórokozók elpusztulnak. Ezért nem szabad puhafából készült vágódeszkát venni, mert annál nagyobb a mikrobák túlélésének kockázata – mondta az egyetem által megszólaltatott szakértő. Ő egyébként hús feldolgozásához műanyag vágódeszkát, míg zöldségekhez, gyümölcsökhöz és pékáruhoz fa vágódeszkát javasol.

Így tisztítsuk a vágódeszkát

A műanyag vágódeszkát betehetjük a mosogatógépbe is, amennyiben a gyártó ezt javasolja. A fa vágódeszkát azonban nem szabad mosogatógépbe tenni, csak kézzel lehet tisztítani. Először érdemes folyó víz alatt leöblíteni a felületét, de az áztatást kerüljük. Majd súroljuk át mosogatószeres kefével, végül fertőtlenítsük hidrogén-peroxidos oldattal (tabletta patikában kapható), ecettel vagy citromlével, ezeket néhány perces hatóidő után öblítsük le. A vágódeszkát tegyük jól szellőző helyre, hogy mielőbb megszáradjon.

Ajánlott a fa vágódeszka felületét ápolni is: időnként finom körkörös mozdulatokkal dörgöljük át kókusz- vagy dióolajjal. Ne használjunk étolajat, mert az megavasodhat, sem pedig ásványi olajat (petrolátum, paraffin, vazelin).