Veszélyes csodaszer kering a neten

A szerkezete nem bonyolult: két oxigén- és két hidrogénatomból áll, és tartalmaz egy úgynevezett peroxidkötést. Egy oxigénatommal tartalmaz többet, mint a víz, innen a népies neve: oxigénes víz - olvasható a tévhitekkel foglalkozó Ködpiszkáló blog legújabb bejegyzésében. A cikk szerint a hidrogén-peroxid tiszta állapotban színtelen olajszerű folyadék, amely igen robbanékony. Vízzel hígítva viszont hő hatására is csupán elbomlik, miközben víz és oxigén fejlődik belőle. Erős oxidálószer, vizes oldata pedig gyenge savként viselkedik. Oxidáló hatása miatt ma is használják a szépségiparban hajszőkítésre és fogfehérítésre.

Hajszőkítésre ma is használnak hidrogén-peroxidot a szépségiparban. Fotó: iStock

Érdemes megemlíteni, hogy különböző anyagcsere-folyamatok során az emberi szervezetben is képződik hidrogén-peroxid, amit aztán egy kataláz nevű enzim bont le vízzé és oxigénné. Erre szükség is van, a felesleges mennyiségű peroxid ugyanis károsítja testünk saját molekuláit, beleértve például a DNS-t. Éppen erős oxidáló hatása miatt alkalmazták korábban fertőtlenítésre, hiszen még a vírusok sem tudnak neki ellenállni. Sőt, bár egyes baktériumok kataláz előállításával képesek a védekezésre, hosszabb kezelés vagy nagyobb koncentráció esetén nincs esélyük a hidrogén-peroxiddal szemben. Ennek ellenére ma már nem használják sebkezelésre, mert lassítja a bőr regenerációját.

Közel sem csodaszer

A Ködpiszkáló felhívta a figyelmet, hogy újabban egyre többen népszerűsítik a hidrogén-peroxid gyógyászati felhasználásának különböző módjait - az AIDS-től a rákig szinte mindenféle betegségre. Vannak, akik fülbe, orrba, végbélbe csepegtetve vagy beöntésként javasolják az alkalmazását, mind közül azonban a szájon át történő bevitel a legveszélyesebb. "Nincs olyan betegség, amely esetén célszerű lenne H 2 O 2 -t inni. Nem csak bizonyíték nincs erre, de mindaz, amit az emberi test működéséről és a gyógyászatról tudunk, kizárja, hogy ez az anyag súlyos betegségeket gyógyítson meg" - hangsúlyozza a bejegyzésben dr. Csupor Dezső gyógyszerész.

Egyfelől tehát abszolút hatástalan a hidrogén-peroxid elfogyasztása, ráadásul rendkívül veszélyes is. Ennek oka, hogy a kataláz hatására a molekula vízzé és oxigéngázzá bomlik le a szervezetben. Az oxigén a bélrendszerből nagy mennyiségben felszívódik, majd a vérkeringésbe kerülve buborékokat formál. Ezek a buborékok elzárhatják az ereket, ezáltal súlyosabb esetben akár szélütést vagy szívrohamot is okozhatnak. Csak az Egyesült Államokban háromszáz hidrogén-peroxid okozta mérgezést regisztráltak 2001 és 2011 között, ezek közül pedig húsz esetben a beteg meg is halt vagy rokkanttá vált. Tömény hidrogén-peroxid esetén a veszélyes dózis cseppekben mérhető. Éppen ezért a szakember egyáltalán nem javasolja, hogy higgyünk a kétes eredetű hirdetéseknek, praktikáknak.