Így tárold az epret, hogy tovább elálljon

„Az földieperszezont április végétől egészen július végéig élvezhetjük, így még rengeteg időnk van belekóstolni” – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer-pazarlás ellen küzdő Maradék nélkül programjának egyik közelmúltbeli Facebook-bejegyzésében. Mint írták, idén is több helyen meghirdetnek majd magánszemélyeknek is eperszedést a földeken, amely nemcsak szórakoztató, de cserébe garantáltan finom és friss gyümölcsökhöz juthatsz. Ha kipróbálnád, érdemes utánanézned, hogy a közeledben hol van erre lehetőség, de információink szerint egyebek mellett Szolnokon, Vértesszőlősön, Decsen, Áporkán, Nagyvenyimen, Székesfehérváron, Solymáron és Tatán is lesznek „szedd magad”-napok.

Sokak kedvenc szezonális gyümölcse az eper, viszont gyorsan megromlik. Fotó: Getty Images

Drága és romlandó csemege

Az eper kétségkívül az egyik legízletesebb gyümölcs, azonban nagyon sérülékeny. Ha megnyomódott, gyorsan romlásnak, folyósodásnak indul, ráadásul a penész is rövid időn belül ellepheti. Fontos tudni, hogy a penészes epret már tilos megenni, hiába vágod ki a problémás részeket – hívta fel a figyelmet az nlc.hu cikke. Az eper ugyanis egy puha gyümölcs, tehát gyorsan elterjed a belsejében is a penészgomba, még akkor is, ha az eleinte még nem látható.

A portál szerint a legelső lépésnek mindig az eper szemenkénti átnézésének kell lennie, és ki kell válogatni az összes olyan gyümölcsöt, amelyen megpuhult, esetleg megerjedt részeket látsz. Ezeket azonban még nem feltétlenül kell azonnal kidobni, hiszen a csúnya részek eltávolításával még fogyaszthatóak – az ilyen szemeket viszont már nem érdemes tárolgatni, vagyis jobb, ha azonnal elfogyasztod. A megmaradt eperszemekkel pedig bánj nagyon óvatosan – nem szabad őket például rázogatni a dobozban vagy vadul átönteni az egyik tárolóból a másikba.

Nem csak íze miatt éri meg gyakran fogyasztani

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a tavaszi-nyári szezon sztárja rengeteg C-vitamint, mangánt és folsavat tartalmaz. Bővelkedik továbbá káliumban, rézben, magnéziumban, foszforban és B6-vitaminban is. Ráadásul jelentős mennyiségű rostot is bevihetsz vele, ami jót tesz az emésztésednek.

Erre figyelj tárolásnál

Fontos szabály, hogy kizárólag közvetlenül a fogyasztás előtt mosd meg a gyümölcsöt, hogy lassabban romoljon meg. „Végzetes” hiba továbbá, ha a konyhapulton hagyod az epreket rejtő dobozt – ezt csak akkor tedd, ha néhány órán belül be is falod az egészet. Szobahőmérsékleten ugyanis nagyon gyorsan romlik a gyümölcs, maximum 1-2 napot bír ki. A helye tehát a hűtőben van – de itt sem mindegy, hogyan tárolod.

Az nlc szerint az egyik legjobb epertárolási módszer, ha egy jól záródó műanyagdobozt kibélelsz konyhai papírtörlővel, majd erre teszed rá egyenként az eperszemeket. Ha megtelt a doboz alja, de még tennél gyümölcsöt a tárolóba, akkor a rétegek közé is kerüljön papírtörlő – ez fogja felszívni a gyümölcsből szivárgó folyadékot, lassítva a romlást. A dobozt minden esetben zárd le! Ezzel a módszerrel akár 3-5 napig is elállnak a finom eperszemek.

A fentieknél jóval tovább – akár 10-14 napig – is eltarthatod az epret, ha beveted az „almaecetes trükköt”, amelyben az a legjobb, hogy csak tartósít, de nem savanyít. Ehhez egy nagy tálban keverj össze 1:8 arányban almaecetet és vizet, majd áztasd benne 4-5 percig az eperszemeket. Ezt követően alaposan öblítsd le a gyümölcsöket hideg folyó víz alatt, szárítsd meg, majd tedd el azokat az előbb ismertetett módszerrel.

