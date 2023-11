Idén már 100 ezer se lesz elég a karácsonyra

Az ünnepi költségvetést átlagosan 118 ezer forintra tervezik a magyar családok idén, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menüt is. Ez az összeg csaknem 20 százalékkal magasabb a tavalyinál. A többség (61 százalék) tervez ajándékot vásárolni is, átlagosan 47 ezer forintot költene erre ebben a szezonban. Ehhez idén a magyarok 7 százaléka még hitelt is felvesz – számol be az Economx a Cofidis Hitel Monitor felméréséről.

A hagyományos karácsonyi szokásokhoz a legtöbb családban ragaszkodnak. Fotó: Getty Images

Idén is sokan számítanak a pulykapénzre

A magyarországi munkahelyek többségénél (55 százalék) él valamilyen karácsonyi szokás. Pulykapénzre (azaz az ünnepi pénzbeli juttatásra) a munkavállalók 14 százaléka számít. A céges karácsonyi parti a munkahelyek negyedénél szokás, és ebben az időszakban fizetik ki a bónuszokat (15 százalék), valamint tárgyi ajándékot is kapnak a dolgozók (14 százalék).



A magyarok fele nem bízza a véletlenre, előre kigondolja, kinek mit szeretne venni. Nem meglepő, hogy az ajándékot adók legnagyobb része novemberben rohamozza meg a boltokat, ám a Cofidis kutatásból kiderült, hogy 17 százalékuk már októberben vagy azt megelőzően elkezdte a vásárlást. A magyarok 24 százaléka állítja, hogy kényelmesen kijön a jövedelméből, de a háztartások háromnegyedénél hiányos a kassza.