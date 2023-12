Tömött sorokban várják a segítséget az ételosztásokon

„Szülők gyerekeikkel, idős házaspárok, hajléktalanok is sorban álltak az Ökumenikus Segélyszervezet adventi-karácsonyi szeretetvendégségén” – mondta el a Népszavának a szervezet sajtóreferense. Kis Boáz megjegyezte, hogy hat napon át december 22-ig naponta ezer adag ételt osztottak ki az önkéntesek segítségével.

Volt, ahol székelykáposztát osztottak ki. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Minden ötödik magyar nagy bajban van

Pénteken a székelykáposzta mellé tejfölt, kenyeret, teát, süteményt és szaloncukrot kaptak a rászorulók, de az ételosztás mellett a lelki támogatást is fontosnak tartja a szervezet, ezért több vidéki, hajléktalanokat ellátó intézményben ünnepi vacsorával és ünnepséggel is készülnek. A karitatív szervezet ünnepi segélyakcióját a 1353-as adományvonal tárcsázásával te is támogathatod.

A Krisna-hívők már november 25-én megkezdték ünnepi akciósorozatukat. A szervezet önkéntesei jártak már Szegeden, Békéscsabán, Egerben és Debrecenben, 25-én és 26-án pedig a Népligetben várják a rászoruló családokat naponta 1100 csomaggal és ételadaggal. A Magyar Vöröskereszt a hipermarketekben tartott adománygyűjtő akciót. Az „Egy csomag szeretet” nevű gyűjtésben 29 tonna élelmiszer, 2 tonna édesség, 1 tonna drogériai termék és fél tonna egyéb felajánlás érkezett a gyűjtőpontokra. Volt olyan vásárló, aki 100 ezer forint értékű termékkel pakolta meg a bevásárlókocsit, de sokan egy üveg étolajjal vagy egy kiló liszttel járultak hozzá a sikeres gyűjtéshez.