Ez a lakásunk legveszélyesebb pontja

A vágódeszkát az egyik legalapvetőbb konyhai eszköznek tartjuk: bármit is vágunk rajta, nyers hústól az organikus zöldségig ez a felület ad otthont mindennek, mielőtt a főzőedénybe vagy a tepsibe kerülne. A Global Hygiene Council tanulmánya azt állítja: ez otthonunk egyik legveszélyesebb és legfertőzőbb pontja - az ételmérgezések 40 százaléka a rossz otthoni higiéniai körülmények miatt történik, mivel a gyakran megérintett tárgyak otthonunkban káros baktériumokkal, többek között E.colival fertőzöttek.

Azonban nem csak a hús, hanem a zöldség is okozhat problémát: Dr. Ackerley szerint több évvel ezelőtt egy csaknem 250 embert érintő E.coli-fertőzés okozott fejtörést a szakértőknek, amíg rá nem jöttek, hogy"Hiába esszük főzve vagy sütve a zöldségeket, könnyű elfelejteni, hogy ezeket a földből húzzuk ki, ahol számos organizmus és baktérium ragad rájuk. Amikor ezeket megmossuk, a baktériumok megtelepednek mind a kezünkön, mind pedig a mosótálban, úgyhogy kifejezetten fontos, hogy megmossuk kezeinket, miután elkészítettük, összevágtuk ezeket."Már az, hogy alaposan kezet mosunk,. Az alaposság ez esetben pedig fontos: már 500 Campylobacter baktérium vagy 10 E.coli organizmus képes ételmérgezést okozni. Meleg vízben kell tennünk mindezt, kezeinket pedig 20 másodpercnél több ideig kell dörzsölni és meg kell arról is győződnünk, hogy körmeink alá nem került-e valami: van, aki kétszer is kezet mos konyhai munkálatok után. Mindemellett az antibakteriális kézmosók használata is javasolt.