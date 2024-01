A kártyás fizetés ingyenes, és bizonyos feltételekkel a készpénzfelvétel is díjtalan, a számlavezetési díjakat viszont tovább emelhetik a bankok – tudta meg az RTL Híradó.

Drágulnak a banki szolgáltatások. Fotó: Getty Images

Így tudsz spórolni a költségeken

Éves átlagban a 18 százalékot közelítette az infláció tavaly a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján – ennyivel drágulhat idén a bankolás is. A pénzintézeteknek nem kötelező, de muszáj emelniük, hiszen az ő költségeik is növekedtek a különadók miatt. Azok az ügyfelek, akiknek van rendszeres jövedelmük, esetleg kedvezőbb számlacsomagra is válthatnak. Mérlegelhetnek az éves elszámolás alapján, amit január végéig kötelesek megosztani a bankok. Egy körültekintő döntéssel akár évi több tízezer forintot is meg lehet spórolni.