Brutálisan elszálltak az esküvői költségek

Tavaly év végén sok pár leállt az esküvőszervezéssel, az áremelkedések miatt ugyanis kivártak. Januárban azonban sokan nekiálltak utánanézni a lehetőségeknek – mondta el Király Nelli esküvőszervező az ATV Start Plusz című műsorában. A szakember szerint még most is sok a bizonytalanság. A kibérelhető helyszínek tulajdonosai például egy ideig nem is mertek fix árat adni, mostanra pedig beleírják az árajánlatukba, hogy amennyiben emelkednek a felmerülő költségek, ők is áremelésre kényszerülnek.

Egyre kevesebben tudják megfizetni a nagy esküvőt. Fotó: Getty Images

Mivel egy százfős lagzi már 5 millió forintba kerülhet, a párok nagyjából húsz százalékkal kevesebb vendéget hívnak meg, és kizárólag a közeli rokonokkal vagy valódi jóbarátaikkal osztják meg életük legszebb napját. Persze azért van, aki még most is plusz programokat szervez a lagzira, egyedi dekorációt kér, vagy meghívja vendégeit a nászútra, de ez egyre kevésbé jellemző.

