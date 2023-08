Hatalmas a túljelentkezés a kollégiumokba

Nehéz helyzetben vannak idén az egyetemisták: kevés a kollégiumi férőhely, az albérletek viszont nagyon drágák - írja az rtl.hu, akik több érintett diákot is megkérdezték a lakhatásról.

Az albérletek Budapesten szerintem borzasztóan túlárazottak. Egyetemistáknak, akik maximum heti 20 óra munkát (legtöbbször diákmunkát) tudnak csak vállalni, szinte teljesen esélytelen, hogy a bérleti díjjal, rezsivel és a havi megélhetési költségekkel együtt fogcsikorgatás nélkül kijöjjenek egy hónapban

– mondta az rtl.hu-nak egy Áron nevű tanuló. Szerinte szülői vagy rokoni támogatás nélkül szinte lehetetlen kifizetni a bérleti díjat.

Egy másik fiú, Adrián azt nyilatkozta, hogy ha nem jut be kollégiumba, és megfizethető albérletet sem talál, akkor inkább passziváltatja a félévét, és a következő félévben újra próbálkozik.

Sok a tanuló, kevés a kollégiumi férőhely. Fotó: Getty Images

A helyzetet az is nehezíti, hogy a tavalyinál 28 százalékkal több, közel 95 ezer új hallgató kezdheti meg szeptemberben a felsőoktatási tanulmányait. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szerint a jelenlegi mintegy 56 ezer férőhelyből országosan mindössze 14 ezer van a fővárosban. Pedig már a 2017-es kutatásuk is azt mutatta, hogy a kollégiumokba országosan 130-140 százalékos volt a túljelentkezés, és nagyjából 10 ezer új kapacitásra lenne szükség Budapesten ahhoz, hogy javuljon a helyzet. A fővároson kívül sem könnyebb, mivel 43%-kal nőtt a vidéki egyetemekre felvettek száma.

Hatalmas különbségek vannak a kollégiumok és az albérletek díjai között: előbbi akár havi 17 500 forintból is kijöhet, de Budapesten egy átlagos albérletért már havi 240 ezret is elkérhetnek. Ha valaki egy garzont szeretne, akkor legalább havi 150 ezerrel kell számolnia.

"A hallgatóknak nincs nagyon választásuk. Ha találnak egy megfelelő ajánlatot, akkor nem nagyon tudnak hezitálni, mert a szűkösebb kínálat és intenzívebb kereslet miatt a legjobb lakásokra akár órákon belül lecsapnak" - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője az rtl.hunak. Az is megnehezíti a helyzetet, hogy sok munkavállaló is most keres albérletet mind Budapesten, mind a vidéki nagyvárosokban.