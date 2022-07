A legkoszosabb dolgok az otthonunkban

Egy kutatás során a tudósok 1200 amerikai háztartásból gyűjtöttek pormintákat, amelyekből több mint kilencezer különböző kórokozót azonosítottak. Ennek természetesen nem az az oka, hogy az amerikaiak nem takarítanak, hanem az, hogy vannak olyan kritikus pontok és tárgyak az otthonunkban, amelyeket bizony a legtöbben elfelejtünk rendszeresen tisztítani, illetve cserélni. Lássuk, melyek ezek a tudósok szerint!

Koszos kütyük

A home office többek közt azzal is együtt jár, hogy többet vannak a kezünkben okoseszközeink, de többet nyomkodhatjuk a távirányítót vagy a számítógépünk billentyűzetét is. Márpedig a kutatók szerint ezek hemzseghetnek a kórokozóktól. Ami a billentyűzeteket illeti, egy 2018-as tanulmány szerzői számos ilyen eszközt teszteltek, és úgy látták, hogy bizony ezeken nemcsak hogy rengeteg a baktérium, hanem olyan kórokozók is elszaporodhatnak, amelyek akár súlyos fertőzéseket is okozhatnak.

A kádat használat előtt nem elég vízzel kiöblíteni, alaposan ki kell takarítani. Fotó: Getty Images

A távirányítókat illetően sem jobb a helyzet. Bár vannak, akik úgy vélik, hogy úgyis ritkán használják a tévét, miért lenne koszos a távirányítójuk? Hiszen hetente csak egyszer-kétszer érnek hozzá. Ám a tudósok szerint ettől még valószínűbb, hogy megtelepedhetnek és elszaporodhatnak rajta a kórokozók. Egy 2012-es tanulmány szerzői hotelszobák tárgyainak felületét vizsgálták meg, és arra jöttek rá, hogy a távirányítók is a legkoszosabb tárgyak közt voltak. Ami pedig a mobiltelefonokat illeti, gondoljunk csak bele: ezeket sokan még a vécére is magukkal viszik! Nem csoda, ha a háztartásban az egyik legkoszosabb tárgynak számítanak.

Konyhai holmik

A konyhát sokan tisztának gondolják, de érdemes elgondolkodni azon, mikor cseréltünk utoljára mosogatószivacsot, mikor mostuk ki a konyharuhákat, illetve mikor takarítottuk ki rendesen a mosogatót. Ez utóbbi azért is fontos, mert egy 2011-es kutatás szerint a mosogatók 45 százalékában jelen lehetnek Coliform baktériumok, amelyek közül a legismertebb az E. coli, és akár súlyos fertőzéshez is vezethetnek.

Fontos lenne rendszeresen tisztítani a kávéfőzőt, a vágódeszkát és a vizespalackunkat is. Bár ez utóbbit sokan azért nem mosogatják el, vagy teszik a mosogatógépbe, mert csak víz volt benne, a tudósok szerint ez nagy hiba. Ugyanis egy négyzetcentiméteren akár több mint háromszázezer életképes baktérium is lehet!

A fürdő és az ágynemű

A fürdőszobában hetente néhányszor felmosunk, cseréljük a törölközőket, illetve háromhavonta a fogkeféket is. Mire nem figyelünk? A fogkefetartókra. A tudósok szerint ezek 27 százalékában jelen lehetnek a fent említett Coliform baktériumok, amelyektől egészségünk érdekében jobb minél távolabb maradni. Ami pedig a fürdőkádat illeti, használat előtt a melegvizes öblítés nem elég, hiszen egy kutatás szerint a kád felszínének 80 százalékán jelen lehetnek bizonyos kórokozók - ezt alapul véve akár a vécéülőkénél is koszosabb lehet a fürdőkád.

De még ennél is rosszabb lehet a helyzet egy egyhetes párnahuzat esetében, ami egy 2016-os kutatás szerint akár hárommillió telepképző baktériumegységet is tartalmazhat - ez 17 442-szer annyi, mint amit a vécédeszkán találnánk. Aki pedig három héten át alszik ugyanazon a párnahuzaton, nos, annak nem árt felkészülnie arra, hogy eközben a feje alatt 8,51 millió baktériumegység tevékenykedik.