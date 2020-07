Macskamenta

A cicák megőrülnek az illatáért, a szúnyogok viszont menekülnek előle. Egy kutatás szerint a növényben található olajok tízszer olyan hatékonyan tartják távol a moszkitókat, mint a boltban kapható szúnyogriasztó szerek.

Miért van, hogy egy kellemes, szabadban töltött nyári estén valaki folyton a szúnyogokat csapkodja, más pedig békésen iszogatja az italát? Miért kínoznak egyeseket agyon a repülő vérszívók? Korábbi cikkünkből megtudhatja!

Citromfű

Használhatunk tiszta citromfű-olajat is, de ügyeljünk arra, hogy mindig csak jó minőségű olajat használjunk, hogy elkerüljük a bőrirritációt. Bár nem olyan hatásos, mint a macskamenta, érdemes adni a citromfűnek is egy esélyt.

Fokhagyma

Ehetünk nyers fokhagymát, de szedhetjük kapszula formájában is - a bőrünkön keresztül kipárologva afokhagymaszaga taszítani fogja a kis vérszívókat.

Levendula

A levendula olaja nemcsak kellemes illatú, de szúnyogriasztóként is régóta használatos. A legjobb, ha elkeverjük valamilyen más olajjal - erre a célra a barackmag, a mandula és a kókusz olaja is megfelelő.

A legjobb természetes szúnyogriasztók

Neem olaj

Egy New England-i tanulmány szerint a neem-fa olaja is hatékonyabb a boltokban kapható szúnyogriasztóknál - ezzel is tehetünk egy próbát.

Organikus szójaolaj

Ha valahol be tudunk szerezni organikus szójaolajat, akkor szintén bevethetjük szúnyogok ellen, akár önmagában, akár levendulaolajjal elkeverve. Az ára nem túl magas, viszont szúnyogriasztó hatása mellett még remek bőrtápláló is, sőt a töredezett hajvégek ellen is bevethetjük.

Lótusz

Ha van kerti tavunk, mindenképpen ültessünk bele lótuszt, mivel segít elpusztítani a szúnyogok lárváit, így nagyobb eséllyel tarthatjuk őket távol a kertünktől.

Olajkeverék

Keverjünk össze 6-6 cseppet a következő olajokból: macskagyökér, citromfű, levendula, neem és fekete bors, majd adjuk illatanyagmentes testápolóhoz vagy valamilyen növényi olajhoz, és tegyük hűvös helyre, jól záródó üvegbe. Kevéssel kenjünk belőle a bőrünkre, mielőtt olyan helyre megyünk, ahol sok a szúnyog.

Forrás: care2.com