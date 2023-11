A legtöbb magyar 47 éves – meglepő tények a népszámlálásról

Kétszeresére ugrott a diplomások száma, és elváltból is harmadával több van, mint az ezredfordulón – elemezte a 24.hu a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyi népszámlálásának adatait.

A kínaiaknak több gyerekük van itthon

A 9,6 millió válaszadó 2,3 százaléka, azaz közel 220 ezer ember nem magyarnak vallotta magát. Túlnyomó részük európai (150 ezer), de Ázsiából is szép számmal vannak jelen országunkban (nagyjából 50 ezren). A 15 éven aluliak arányát tekintve egyetlen ország előzi meg hazánkat: Kína, ahol a 18 ezer itt élőből 2848 15 év alatti.

Két évtized alatt a népesség jelentősen átrendeződött az iskolai végzettséget illetően is. Míg az ezredfordulón százból 19 embernek nem volt még nyolc általánosa sem, addig ez az arány tavaly kilencre csökkent. Szintén jelentős változás, hogy 2001-ben még százból csupán kilenc embernek volt diplomája, addig tavaly ugyanennyiből már több mint 19-en rendelkeztek felsőfokú végzettséggel.

Minden ötödik munkanélküli még soha nem dolgozott

Tavaly 237 ezren nyilatkoztak úgy, hogy munkanélküliek, közülük 46 ezren még soha nem is dolgoztak. A portál megvizsgálta a korcsoport szerinti bontást is: a 46 ezer ember közül mindössze 20 ezren 25 év alattiak. Elég szembetűnő a változás a háztartások lakószámát nézve is: míg 2001-ben a 3,7 millió háztartásból minden negyedikben éltek egyedül, addig tavaly a jelenlegi háztartások bő 35 százalékában. Ez 1,4 millió ember jelent, ami 9,6 millió válaszadóval számolva azt jelenti, hogy minden hetedik ember egyedül él.

Kevesebben házasok, kilőtt a válások száma

Az egyedülállók aránya két évtized alatt 23 százalékról harmincra nőtt – azaz közel minden harmadik ember Magyarországon nőtlen vagy hajadon. A házasok száma is bezuhant: míg 2011-ben csak minden 14. ember volt elvált, addig tavaly már minden kilencedik – picivel több mint egymillió fő.