Mutatjuk, hol csapnak le zivatarok

Ma délután hidegfront éri el az országot. A front érkezése előtt, még a késő délelőtti órákban északkeleten, keleten kialakulhatnak zivatarok, ezek között egy-egy intenzívebb is lehet. Délután a front mentén északnyugat felől egyre több helyen pattannak ki zivatarok, hevesebbek elsősorban a Dunántúlon, az Északi-középhegységben és az Alföld keleti részén lehetnek. Ezeket viharos (60-90 kilométer/órás, néhol esetleg 95-100 kilométer/órás) szél, nagyobb szemű (1-2 centiméteres) jég és felhőszakadás is kísérheti.

Az ország nagyobb részén ma is 30 fok feletti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Zivatarveszély miatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Tolna megyére elsőfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. Felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyére.

A déli tájakon 25 fokot elérő vagy meghaladó középhőmérséklet várható, de délután a front érkeztével gyorsan csökken majd a hőmérséklet. A legmagasabb hőmérséklet 25-36 fok között valószínű: 30 fok alatti csúcsértékek az Északnyugat-Dunántúlon várhatók, de délutántól már egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet.

A napsütéses időszakokban a figyelmeztetési értéket meghaladó, 8.5-ös (extrém) UV-B sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Fordítsunk tehát kellő figyelmet a fényvédelemre, megelőzve ezáltal a napsugárzás okozta leégést. Ha lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt.

Heti előrejelzés

Ami az elkövetkező napok időjárását illeti, keddre virradó éjjel a Dunától keletre még több helyen valószínű zápor, zivatar, napközben legfeljebb elvétve lehet csapadék. Nagyrészt napos idő várható a délnyugati megyékben több, másutt kevés gomolyfelhővel. A maximumhőmérséklet 25-30 fok között várható. Szerdán napos idő valószínű csapadék nélkül: napközben 27-33 fokig melegszik majd a levegő.

Csütörtökön hajnaltól az Északi-középhegység területén, napközben már máshol is valószínű zápor, zivatar. Emellett hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüt. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27-34 fok között várható. Pénteken is több-kevesebb napsütés valószínű. Több helyen - napközben nagyobb valószínűséggel a Dunától keletre - várható zápor, zivatar. A szél olykor erős lehet. A maximumhőmérséklet 25-30 fok között valószínű.

Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett főként délután, este elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül. Napközben 25-30 fokig melegszik a levegő. Vasárnap is több órára kisüt a nap. Helyenként alakulhat csak ki egy-egy zápor, zivatar. A szél többfelé élénk lesz. A legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között valószínű.