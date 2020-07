Humánmeteo: megterheli a szívet a hőség

Pénteken továbbra is rekkenő hőségre számíthatunk, a tartós meleg extrém terhelést ró a szervezetünkre. Fennáll a napszúrás, a hőguta és a kiszáradás veszélye is - figyelmeztet humánmeteorológiai előrejelzésében a MeteoKlinika. Mint írják, annak ellenére, hogy holnap frontmentes idő lesz, a szívbeteg számára extrém igénybevételt jelenthet majd a meleg, bár - megjegyzik - ez már nem csak a beteg és idős, hanem még az egészséges szervezet számára is megterhelő. Azalvászavarokmiatt sokan nem tudják kipihenni magukat, ez főként azokra lehet igaz, akik nagyvárosokban élnek. Napközben fáradtak, tompák, ingerlékenyek lehetünk, emellett tovább csökken a fizikai és a szellemi teljesítőképességünk is. Az alváshiány az immunrendszerünket is gyengíti, ezért fontos, hogy amikor csak tudunk, pihenjünk le.

A szívbeteg számára extrém igénybevételt jelenthet majd a meleg. Fotó: Getty Images

Nagyon erős lehet az UV-sugárzás

Most kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás, ugyanis fokozott a kiszáradás veszélye. Lehetőleg csapvizet vagy ásványvizet fogyasszunk, kerüljük a kávét és az alkoholt, ahogy a zsíros, fűszeres fogásokat is. Figyeljünk arra, hogy ne menjünk a tűző napra, különben fennáll a napszúrás veszélye. Ha lehet, tervezzük úgy a napunkat, hogy a legmelegebb órákat hűvös, árnyékos helyen vészeljük át. A gyerekek és az idősek különösen veszélyeztetettek, fokozottan figyeljünk rájuk. Ha mindenképp napra kell mennünk, ne feledkezzünk meg a fényvédelemről. Az UV-sugárzás ugyanis pénteken eléri az erős, nagyon erős fokozatot.

Jelenleg a legtöbb panaszt a csalán pollenje okozhatja, annak ellenére, hogy csak alacsony vagy közepes mennyiségben van jelen a levegőben. Ügyeljünk azonban arra, hogy néhol már a parlagfű pollenje is megjelenhet. Érdemes odafigyelnünk az étrendünkre, főképp a keresztallergiát okozó ételekre, s általánosságban is javasolt kerülni ilyenkor a tejtermékek fogyasztását.