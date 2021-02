Humánmeteo: erős fagyot hoz a vasárnap is

Vasárnap reggel többfelé erős fagyra számíthatunk. A mélyebb völgyekben akár -15 Celsius-fok körüli hideg is lehet, és napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet. Bár front most nem érkezik térségünkbe, az extrém alacsony hőmérséklet legalább annyi tünetet okozhat. Erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Izomgörcsöket, végtagfájdalmat tapasztalhatunk. Fotó: Getty Images

Vérnyomás-ingadozásunk is lehet

A hideg időben erősödnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak. A tartósabban nyirkos helyeken élők izomgörcsöket, végtagfájdalmat tapasztalhatnak. Ezek mellett vérnyomás-ingadozás, illetvefejfájásis felléphet.

Igerültté tesz a szél

Sokfelé továbbra is erős lesz a légmozgás, amely ingerültséget, nyugtalanságot okoz. A napos időszakok azonban javítanak majd a hangulatunkon. Ha elhagyjuk otthonunkat, öltözzünk rétegesen, nyakunkat pedig óvjuk a hideg ellen sállal.

Ebben a hidegben meleg levesekkel vagy teákkal könnyen felmelegíthetjük magunkat, de melegítő hatású fűszereket is alkalmazhatunk étkezéseink során. Emellett azimmunrendszerfolyamatos erősítése is nagyon fontos.