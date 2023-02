Humánmeteo: újabb frontok okozhatnak kellemetlenségeket

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a következő napokban ismét egymást követik a különféle frontok. Csütörtökön sokan tapasztalhatnak hidegfronthoz köthető panaszokat, így például emésztési problémákat, hasi görcsöket, fejfájást és vérnyomás-ingadozást. A tünetek többsége a következő napon is kitart, sokfelé lehet intenzív tünetekre számítani. A nap folyamán tartósan ingadozhat a tünetek intenzitása.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! Nagy szüksége lenne szervezetünknek egy nyugodtabb időjárású időszakra, amikor lehetősége lenne a regenerálódásra! Bíztunk egy jobb februári kezdetben, de hiába! Nagy baj van a medvével! Rosszat jelez! És, sajnos, ez a valóság is, mondja a meteogyógyász. (X)

Akik fokozottan érzékenyek akár a meleg-, akár a hidegfrontra, azok gyengébb migrént, illetve görcsös fejfájást is tapasztalhatnak – a migrénes tünetek a magasabb hőmérsékletű tájakon jelentkezhetnek hosszabb ideig és intenzívebben is. Érdemes ebben az esetben kerülni a csokoládé és a vörösbor fogyasztását. Emellett országszerte keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphetnek, fokozódó rosszullét jelentkezhet, napközben pedig állandósulhatnak a tünetek.

Fejfájás is sokakat gyötörhet az időjárási frontok miatt. Fotó: Getty Images

A panaszok megszűnése estére sem várható, de már elkezdődik az átmeneti mérséklődésük, ami nem fog sokáig tartani. A kimerítő téli időszak, a széles intenvallumban ingadozó hőmérséklet kimerítőleg hathat. Emiatt nem javasolt ebben a változékony időszakban nehéz ételeket fogyasztani.

Nagyon ingadozó lesz a hő- és a komfortérzetünk is. A naposabb, kevésbé szeles tájakon növekszik az érzett hőmérséklet, de a szeles területeken, főleg a felhősebb időszakokban kifejezetten hűvös időre számíthatunk.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!