Figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk ma - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. Késő délutántól az Alpokalja térségében, majd a Dunántúl egyre nagyobb részén kialakulhatnak elszórtan záporok, illetve akár egy-egy hevesebb zivatar is. Néhol 40 milliméteres csapadékmennyiséget meghaladó felhőszakadás is lehet, amit viharos széllökések és nagyobb méretű jégeső kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-34 fok között alakul, a napi középhőmérséklet pedig főként az ország déli felén elérheti a 25-26 fokot. A meteorológusok a hőség veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A hét hátralevő részében nem várható számottevő lehűlés. Fotó: Getty Images

Éjszaka már a Dunától keletre is felerősödik a gomolyfelhő-képződés, ezzel együtt zápor, zivatar továbbra is csak elszórtan várható. A levegő hőmérséklete késő estére 19-26, hajnalra 15-21 közé hűl vissza. Holnap erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz a jellemző több-kevesebb napsütéssel. Több helyen lehetséges zápor, zivatar, valamint időnként az északi szél is megélénkül. Mindazonáltal marad a nyárias meleg: a nappali csúcshőmérséklet 28-35 fok között valószínű, ismét délen lesz melegebb.

Ami a hét végét illeti, a pénteki időjárás alapvetően hasonló lesz a csütörtökihez, bár a hőmérséklet ezúttal 25-30 foknál várhatóan nem kúszik feljebb napközben, mi több, az Alpokalján még néhány fokkal hűvösebb is lehet. Szombaton gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható. Elsősorban délkeleten és a középső megyékben fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Vasárnap az ország északnyugati felén derült, délkeleten gomolyfelhős időre számíthatunk - többórás napsütéssel, helyenként záporokkal, zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26-30, vasárnap 27-31 fok körül alakul.