Orvosmeteorológia: percek alatt leéghetsz ma a napon

Túlnyomóan napos időjárásra számíthatunk ma, amiben délután kevés fátyol- és gomolyfelhő hozhat csupán változatosságot. Csapadék alapvetően nem várható, de este nyugat felől egy-egy zápor, zivatar esetleg besodródhat az ország területére – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 32 fok között alakul, majd késő estére 17-24 fokig hűl vissza a levegő.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, jelenleg nem kell számolni fronthatással. Fokozódik azonban a hőség, így fontos a megfelelő folyadékpótlás. Hasonlóképpen a fényvédelemről is gondoskodni kell, ha kimész a szabadba, ugyanis nagyon erős UV-sugárzás várható. Emiatt 11 és 16 óra között inkább maradj árnyékban, ha teheted, mert ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár 15-20 perc alatt is leéghetnek a napon. A fényvédőszerek mellett ne feledkezz meg szemeid védelméről sem. Ehhez jó szolgálatot tesz egy napszemüveg, illetve hasznos lehet egy széles karimájú kalap is.

Kedden már visszatér a csapadék

A jövő hét is fátyolfelhős, napos idővel indul. Hétfőn az északi, északkeleti tájakon lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amihez a délutáni, esti óráktól záporok, zivatarok is társulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 31 és 36 fok között várható.

Kedden aztán erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőzetre van kilátás, bár az ország nagy részén így is kisüt a nap. Több helyen előfordulhat azonban zápor, zivatar, főként a hajnali, majd a délutáni, esti órákban. Ismét élénk, helyenként erős lesz az ezúttal nyugatira, északnyugatira forduló szél. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 16-25 fokos minimumok után délutánra 27-37 fokig melegszik a levegő: északnyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.