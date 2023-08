Orvosmeteorológia: hidegcsepp miatt fájhat a fejed

Egy délről érkező hidegcsepp révén nedvesebb, labilisabb levegő áramlik jelenleg az ország fölé. Mint azt a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala írja előrejelzésében, a napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják ma, utóbbiak időszakosan össze is állhatnak. Elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző rendszere szerint elsősorban a délnyugati és az északkeleti országrészben élők számíthatnak dörgésre, villámlásra. Az erősebb zivatargócokhoz intenzív, 15-25 milliméter közötti csapadékhullás, erős, 50 kilométer körüli szél, esetleg apróbb szemű jégeső is társulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, majd késő estére 19 és 26 fok közé hűl vissza a levegő. Az Alföld déli részén a 25 fokot is megközelítheti a napi középhőmérséklet.

Helyenként intenzívebb zivatarok is kipattanhatnak ma. Fotó: Getty Images

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a hidegcsepp, illetve a hidegebb légtömeg beáramlása hidegfronti jellegű hatást fejt ki a szervezetre. Az arra érzékenyek körében így fejfájás, migrén jelentkezhet, valamint vérnyomásproblémák is felléphetnek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb pollenjelentése továbbá arra figyelmeztet, hogy a parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően a magas-nagyon magas tartományban alakulhat. A parlagfű-allergiások körében így fokozódhatnak a kellemetlen tünetek, mint az orr- és szájnyálkahártya-viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. Emellett a csalánfélék pollenkoncentrációja is országosan magas, a kenderféléké közepes-magas.

Fokozatosan visszatér a hőség

Holnap ismét gomolyfelhős, napos időre számíthatunk helyenként záporesővel, zivatarral. Zivatarok környezetét leszámítva a szél mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között várható.

Pénteken több órára kisüthet a nap. Helyenként erőteljessé válhat ugyanakkor a gomolyfelhő-képződés, amiből a délutáni órákban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban általában 16-21 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 16 fok alatt alakul a minimumhőmérséklet. Délutánra aztán 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.