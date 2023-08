Orvosmeteorológia: akár 39 fokot is mérhetünk ma

A napsütést legfeljebb egy-egy kósza fátyolfelhő zavarhatja ma, csapadék nem valószínű. A déli szél nagy területen élénk lehet, a nyugati határ közelében és a Kisalföldön olykor meg is erősödhet – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul: a Dél-Alföldön lehetnek a magasabb, északnyugaton az alacsonyabb értékek. Késő estére aztán 23 és 30 fok közé hűl vissza a levegő.

A legmelegebb tájakon akár 39 fokig is melegedhet ma a hőmérséklet. Fotó: Getty Images

A mostani hőség tartós stresszt gyakorol még az egészséges szervezetre is. Különösen veszélyeztettek azonban a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegek. A nagy meleg leterheli a vérkeringést, megnehezítve, hogy a szervezet hatékonyan szabályozni tudja hőmérsékletét. Fennáll tehát a hőguta veszélye, főként a szabadban dolgozók körében. Éppen ezért fokozott figyelmet kell fordítani a bőséges folyadékpótlásra, továbbá az izzadtsággal elvesztett sók pótlására. A napokban a parlagfű virágporának koncentrációja országosan elérheti a nagyon magas szintet. Emiatt a parlagfű-allergiások körében felerősödhetnek az olyan panaszok, mint az orr-, szem- és szájnyálkahártya-viszketés, orrfolyás, tüsszögés.

A jövő héttől enyhülhet az idő

Hétfőn is eleinte napos időben lesz részünk, csupán fátyolfelhők, gomolyfelhők lesznek az égen. A késő délutáni, esti óráktól azonban nyugat felől egy front éri el az országot, és főleg a Dunántúlon már erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Ehhez záporok, zivatarok is társulhatnak. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon északira fordul, illetve időnként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali csúhőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon 28 és 32, másutt 33 és 39 fok között alakul.

Kedden is fátyolfelhők és az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett általában több órára kisüthet a nap. Többfelé várható ugyanakkor eső, zápor, zivatar. A déli szél helyenként megerősödik. A hajnali 15-23 fokos minimumok után délutánra 24-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. A tartósabban csapadékos tájakon lesz a hűvösebb.