Úgy tűnik, megjött az ősz is – így szeptember közepe után. A kánikula sokakat megviselt az elmúlt napokban, hiszen a harminc fok szeptemberben is harminc fok. Ők fellélegezhetnek, ám készülhetnek a hidegfrontra érzékenyek.

Fotó: Getty Images

Kedden felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal – írja a Kiderul.hu. Határozottabban késő délutántól, nyugat felől csökken a felhőzet és vele együtt a csapadékhajlam is, addig napközben szórványos fordulhat elő zápor, elszórtan zivatar. Az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, néhol megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, de délkeleten kicsit melegebb, az Északi-középhegységben pedig hűvösebb lehet. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő.

A hidegfront kellemetlen tüneteket okozhat. Pollenek is vannak még a levegőben, nem is kis koncentrációban – hiszen az elmúlt hetekben még tombolt a szezon. Emellett a légnyomás folyamatosan emelkedik: erre is számítsanak a fejfájósok.