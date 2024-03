Orvosmeteo: szaharai por csúfítja el a napsütést

Időnként akár borultnak is tűnhet ma az ég a napsütést erősen megszűrő fátyolfelhők és sivatagi por együttes hatására – írja a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Csapadék ezzel együtt nem valószínű. Élénk lesz viszont a déli szél. Napközben a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, majd késő estére is csupán 13-21 fokig hűl vissza.

Az orvosmeteorológiai helyzetet a légkörben zajló melegedés határozza meg. Emiatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, ingerlékenység jelentkezhet. Mindezt ráadásul az óraátállítás hatásai is súlyosbítják. Sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat a pollenallergia is: ezekben a napokban országszerte magas pollenterheléssel kell számolni. Különösen a nyír, a fűz és a juhar pollenkoncentrációja magas, és enyhülés csak a jövő hét első felében várható.

Hétfőn aztán eleinte változóan felhős lesz az ég, majd a nap második felében egy hidegfront vastagabb felhőzete érkezik nyugatról. Éjjelre a csapadékzóna a Tiszántúlt is elérheti: eső és zápor mellett helyenként egy-egy zivatar sem kizárt. Sokfelé erős lesz a déli, délnyugati szél, az Észak-Dunántúlon pedig viharos lökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet ugyanakkor még 22 és 29 fok között valószínű.

