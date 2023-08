Orvosmeteo: migrént és vérnyomásproblémákat hoz a hidegfront

Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több órás napsütés jellemzi majd a pénteket. Időszakosan erősen felhős körzetek is előfordulhatnak. Helyenként zápor, zivatar is várható.

Migrént és vérnyomásproblémákat hoz a hidegfront. Fotó: Getty Images

A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad, zivatarok idején azonban erős, vagy akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmelegebb délutáni órákban 28 és 33 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 21 és 27 közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a mai nap első felében elsősorban főleg a Dunától keletre, majd a déli óráktól már az ország bármely pontján kialakulhatnak elszórtan zivatarok. Ezekhez felhőszakadás, rövid időn belül nagy mennyiségű (25-35 mm, vagy akár ennél is több) csapadék, 60-80 km/h-s viharos széllökés, esetleg jégeső is társulhat. A délkeleti országrészben mindezek mellett magas, 25 fok körüli napi középhőmérséklet miatt is kiadtak riasztást.

4,9 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 18-án a valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,9 Celsius-fokot 2014-ben jegyezték fel, Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1946-os eredmény tartja, amikor 39,6 Celsius-fokot mutattak a hőmérők Fügödön.

Migrén és vérnyomásproblémák gyötörhetnek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint pénteken hidegfront jellegű hatás érvényesül, a Kárpát-medencébe ugyanis pár fokkal hidegebb légtömeg érkezik. Migrénes fejfájásra és vérnyomásproblémákra készülhetünk.

A parlagfű pollenkoncentrációja jelenleg jellemzően magas, illetve nagyon magas szinten alakulhat. A helyenként előforduló záporok és zivatarok azonban kimossák az allergén virágport a levegőből. A légnyomás nem változik.