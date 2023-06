Orvosmeteo: kettészakad az ország időjárása

Növekvő fátyolfelhőzetre, a keleti megyék felett pedig meg is vastagodó felhőzetre, ennél fogva erősen felhős vagy borult időre számíthatunk ma. Északnyugaton van kilátás több – de ott sem zavartalan – napsütésre. Napközben még csupán egy-egy zápor valószínű, estétől azonban a délkeleti, keleti határ közelében már eleredhet az eső – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, majd késő estére 16-19 fok közé hűl vissza a levegő.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, fronthatásra nem kell készülni. Az erős UV-sugárzás azonban veszélyt jelent, a napon hamar leéghet, aki nem gondoskodik megfelelő fényvédelemről. Nehéz időszak vár a pollenallergiásokra is. Az elkövetkező napokban a pollenterhelés az esőzések elmúltával várhatóan ismét felerősödik ugyanis. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes, de esetenként szintén elérheti a magas szintet.

Keleten tartós esőt hozhat a hét vége. Fotó: Getty Images

Holnap a Nyugat-Dunántúlon napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Keletebbre viszont összefüggő, vastagabb felhőzet boríthatja az eget. Elsősorban a Tiszántúlon borult területek is lehetnek, egyben arrafelé tartós eső is kialakulhat. Másutt inkább egy-egy záporeső, zivatar formájában hullhat csapadék. Megélénkül az északi, északnyugati szél, sőt, az Alpokalján erős lökések is előfordulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 22 és 27 fok közötti értéket érhet el, de a tartósan esős tájakon ennél kissé hűvösebb lehet.

Hétvégére is marad csapadék

Szombaton ismét a nyugati megyékben van kilátás naposabb időre, kelet felé inkább a felhők uralják majd az időjárást. A Kelet-Tiszántúlon továbbra is tartósan eshet az eső, másutt inkább záporok, zivatarok lesznek a jellemzőek. Élénk marad az északi, északnyugati szél is, a Dunántőlon pedig meg is erősödhet. A hajnali 12-17 fokos minimumok után délutánra 22-27 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor a tartósabban csapadékos tájakon ennél alacsonyabb csúcsértékeket is mérhetünk.

Vasárnap fátyol- és gomolyfelhőkre számíthatunk. Több felhő, illetve erőteljesebb gomolyfelhő-képződés keleten, északkeleten lehet. Elszórtan valószínű még zápor, zivatar, nagyobb számban a keleti, északkeleti országrészben. Az északnyugati, északi szél megélénkül, kevés helyen meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.

