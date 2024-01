Orvosmeteo: frontmentes, de erősen szeles időnk lesz

Hétfőn az ország délnyugati felén főként napos időre van kilátás, északkeleten azonban a déli óráktól kezdődően többfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég. Arrafelé akár hószállingózás is előfordulhat.

Marad a télies hideg. Fotó: Getty Images

Több helyen is megélénkül az északnyugati, északi szél, olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A legenyhébb délutáni órákban 0 és 4 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, keleten azonban néhány fokkal hidegebb is lehet. Késő estére pedig -6 és -1 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint a kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, ezért jelenleg nincs érvényben sem riasztás, sem figyelmeztetés. A keleti, északkeleti határvidéken azonban előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás – főleg estétől –, amelyből 1-2 centiméteres hóréteg is kialakulhat.

-30 fokot is mértek már ezen a napon

A január 13-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -30,3 Celsius-fokot 1987-ben jegyezték fel, Pakson. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2007-ben mért eredmény tartja, amikor 17,8 fokot mutattak a hőmérők Sopronban.

Fejfájás gyötri a legérzékenyebbeket

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint fronthatással most nem kell számolni. Az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál azonban melegfronti tünetek léphetnek fel – például fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás, ingerlékenység.