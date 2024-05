Orvosmeteo: felhőszakadásra figyelmeztetnek csütörtökön is

A napos időt ma is országszerte záporok, zivatarok zavarhatják meg, a Kiderül előrejelzése szerint országszerte elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Fronthatások ugyanakkor nem várhatóak.

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett az ország keleti harmadában többórás, másutt pedig sok napsütés várható. Záporra, zivatarra szórványosan - főként az északkeleti-keleti harmadban és a Délnyugat-Dunántúlon - számíthatunk. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Frontok napközben nem okoznak kellemetlenséget. A csapadékos időben a levegő pollenkoncentrációja is lecsökken, így az allergiások is fellélegezhetnek a következő napokban. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, országosan még alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a lórom, az útifű, a sásfélék és az ernyősvirágzatúak pollenje is.