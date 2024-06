Katalin hercegné is részt vett a királyi születésnapon

Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 75 esztendős III. Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónián jelen volt Katalin walesi hercegné, Vilmos trónörökös felesége is, aki daganatos megbetegedés miatt kemoterápiás kezelés alatt áll. Katalin karácsony óta most vett részt első ízben nyilvános eseményen.

Károly királynál az év elején szintén daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, az uralkodó azonban néhány heti szünet után már visszatért nyilvános közéleti feladatainak ellátásához.

A brit uralkodók hivatalos születésnapi ceremóniája, a Trooping the Colour - a csapatzászlók stilizált bemutatása a hadsereg alakulatainak - 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében. VII. Eduárd születésnapja - III. Károlyéhoz hasonlóan - novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt. Az elgondolás ezúttal csak félig vált be: a szombati ünnepség hűvös, időnként napos időben kezdődött, viszont szakadó esőben ért véget. Károly király második alkalommal vett részt uralkodóként a Trooping the Colour ceremóniáján.

Vilmos herceg, Katalin hercegné és a gyermekeik: György és Lajos hercegek, illetve Sarolta hercegnő az eseményen. Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

A figyelem azonban ezúttal jórészt Katalinra összpontosult, ugyanis szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a walesi hercegné részt tud-e venni a szombati ünnepségen.

Katalin végül péntek este jelentette be, hogy jelen lesz a ceremónián. Azt is reméli, hogy a nyár folyamán néhány további nyilvános eseményen is részt vehet.

A 42 esztendős hercegnő januárban hasüregi műtéten esett át, és március végén közzétett személyes videóüzenetében elmondta, hogy preventív kemoterápiás kezelést kap, mivel a műtétje utáni tesztek daganatos elváltozást mutattak ki.

Katalin azt is elmondta, hogy a kezelése jól halad, de nincs még túl a betegségen, és a gyógykezelés várhatóan további néhány hónapig eltart.

A szombati ünnepség helyszínére, a lovastestőrség laktanyájának gyakorlóterére - Horse Guards Parade - a hercegnő és három gyermeke hintón érkezett, csakúgy, mint Károly király és felesége, Kamilla.

A csaknem kétórás ceremónia után a királyi család tagjai visszatértek a Buckingham-palotába, és a hagyományoknak megfelelően a palota teraszáról köszöntötték az ünnepségre összegyűlt százezres tömeget. Az eseményt a brit királyi légierő (RAF) repülőgépeinek és helikoptereinek tisztelgő átrepülése zárta.