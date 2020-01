Nagy baj lehet, ha viszket az anyajegy

A melanoma a bőr rosszindulatú daganata, amely gyakran a már meglévő anyajegyből indul, ezért rendkívül fontos a szűrés. Egy érintett mesél arról, mi történt vele, amikor gyanús anyajegyet találtak a bőrén.

melanoma előfordulása az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt, ma már másfélszer több a beteg Magyarországon, mint az elmúlt tíz évben. A többi bőrráktól eltérően gyorsan áttéteket képez a testben, ezért rendkívül fontos a megelőzése, amelyet anyajegyszűréssel, az anyajegyek ellenőrzésével lehet elérni. Azokat az anyajegyeket, amelyek gyakori sérülésnek vannak kitéve, érdemes eltávolíttatni. Emellett napozáskor nagyon fontos a bőrvédelem, hiszen a melanoma általában a túlzott napozás eredménye.

Tünetek, melyeket komolyan kell venni



Azonnal orvoshoz kell fordulni, ha egy régebbi anyajegy színe, alakja, mérete megváltozik

az elszíneződés átterjed a környező bőrfelületre

egy korábban teljesen laposanyajegykidudorodik, tapinthatóvá válik

nedvezik vagy vérzik

körülötte gyulladásos bőrtünetek jelentkeznek

Mi a teendő, ha gyanús anyajegyet találunk?

nagyobb anyajegyek találhatók a bőrén, amelyeket gyakran kell ellenőriztetni. "A szűrővizsgálatot általában tavaszra szoktam időzíteni, mert nyáron fokozottabb veszélynek van kitéve a bőröm, így időben kiderül, ha bármi probléma van" - magyarázta megkeresésünkkor. Véber Virág interjúalanyunk évente jár anyajegyszűrésre , mivel, amelyeket gyakran kell ellenőriztetni. "A szűrővizsgálatot általában tavaszra szoktam időzíteni, mert nyáron fokozottabb veszélynek van kitéve a bőröm, így időben kiderül, ha bármi probléma van" - magyarázta megkeresésünkkor.

Érdemes évente egyszer anyajegyszűrésre menni!

gyanús anyajegyre is szinte véletlenül figyeltek fel, amikor egy , amikor egy szemölcs levétele miatt kereste fel a bőrgyógyászt. "Az orvos megkérdezte, van-e bármi más panaszom, így megkértem, hogy nézzen rá a hátam közepén lévő megnagyobbodott anyajegyre". A vizsgálat során még nem lehetett látni semmilyen rákos elváltozást, de azt már akkor lehetett tudni, hogy nem veszélytelen az anyajegy, főleg a mérete miatt (borsó nagyságú volt). "Kidudorodott, így attól is tartottunk, hogy beakad valahova, vagy éppen a melltartóm hátrésze irritálja majd."

Vizsgálat és műtét: hogyan zajlik?

Majd felkészültünk a műtétre: "hason kellett feküdnöm a vizsgálóasztalon. Az orvos lefertőtlenítette az anyajegyet, illetve a körülötte lévő bőrt. Ezt követően a gerincem mellé kaptam egy érzéstelenítőt (az anyajegy a gerinctől balra a hát középrészén helyezkedett el), majd szikével kimetszette az anyajegyet. Mivel elég nagy volt, ezért 3-4 öltéssel kellett összevarrni a sebet." Interjúalanyunk elmondta, hogy a vizsgálathoz derékig le kellett vetkőznie, az orvos pedig megvilágítva megvizsgálta, megtapogatta a gyanús anyajegyet. A bőrgyógyász gyors eltávolítást javasolt, mivel úgy ítélte meg, hogy az anyajegy méretéből és formájából adódóan nagy esély lehet a rákos elváltozás kialakulásának."hason kellett feküdnöm a vizsgálóasztalon. Az orvos lefertőtlenítette az anyajegyet, illetve a körülötte lévő bőrt. Ezt követően a gerincem mellé kaptam egy érzéstelenítőt (az anyajegy a gerinctől balra a hát középrészén helyezkedett el), majd szikével kimetszette az anyajegyet. Mivel elég nagy volt, ezért 3-4 öltéssel kellett összevarrni a sebet."

Mi a teendő műtét után?

a heget fertőtlenítővel kezelte, valamint Az anyajegy eltávolítása után Virág, valamint körömvirágkrémmel - segíti a bőr gyógyulását, így a heg kevésbé látszódik - kenegette a seb környékét. A műtét után két héttel pedig a varratokat is kiszedték.

Interjúalanyunk elmondása szerint a műtét előtt is figyelt bőrére, anyajegyeinek változására, valamint rendszeresen jár más szűrővizsgálatokra is. "Úgy gondolom, ha az ember évente eljár ezekre a szűrésekre, akkor már sokat tett az egészsége érdekében: sokkal könnyebb megelőzni a bajt - ahogy az anyajegyem esetében is történt -, mint a kezeléssel járó lelki és fizikai megpróbáltatásokat átélni."