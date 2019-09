Anyajegyek: érdemes odafigyelni rájuk

"Az anyajegyszűrés tulajdonképpen rákszűrés, ugyanúgy mint minden nőgyógyászati rákszűrést vagy tüdőszűrést, évente szükséges ismételni. A dermatoszkópos vizsgálat egy teljesen fájdalommentes vizsgálat. Ezzel a módszerrel az orvos olyan mikrostruktúrákat lát, amit szabad szemmel nem lehet látni. Bizonyos jelek utalhatnak rosszindulatúságra, illetve fordítva, a dermatoszkópos kép alapján egyértelműen kizárhatunk rosszindulatú elfajulást, sokszor szabad szemmel ijesztőnek tűnő képlet esetén is" - mondja Dr. Csernus Krisztina bőrgyógyász és kozmetológus szakorvos.

Érdemes évente egyszer ellátogatni anyajegyszűrésre

A doktornő szerint gyakran teljesen egyértelmű, hogy az adott anyajegyet el kell távolítani. "Az eltávolításnak több oka lehet. Egyrészt, ha egyértelműen rosszindulatú az elváltozás, vagy eltávolításra javaslunk anyajegyeket megelőzés céljából is. Ez azt jelenti, hogy ugyan még nem rosszindulatú az adott anyajegy, de dermatoszkóp alatt szabálytalan, ún. dysplasticus anyajegy igazolódik, melyből idővel akár melanoma is kialakulhat. Levétel mellett döntünk, ha gyakran irritálódik, dörzsölődik, vagy állandó mechanikai hatásnak van kitéve egy anyajegy , pl. melltartó, szoros öv napi rendszerességgel nyomja. Anyajegyek levétele szóba jön, bizonyos anyajegytípusok esetében is. Több anyajegytípust ismerünk, ezek közül néhány nagyobb kockázatúnak minősül. Ezeket vagy szoros kontrollal ellenőrizzük, vagy pedig eltávolítjuk."