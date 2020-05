Mi mindenre jó a körömvirág?

Külsőleg visszérgyulladásra, rosszul gyógyuló sebek, bőrelváltozások gyógyítására, fehérfolyás elleni öblítők alkotórészeként alkalmazzák. Hegesítő tulajdonsága érvényesül zúzódásoknál, fagydaganatnál, ekcémáknál és keléseknél. Sikerrel alkalmazzák bőrgyulladások és nyálkahártyapanaszok gyógyításánál.

A körömvirág felhasználása

megkönnyíti az emésztést, gyomorfekélyre, májgyulladásra, vértisztításra kiváló. Lázcsillapító, látásjavító is, mivel tisztítja a szemfenék ereit. Fogíny ápolására szájvízként is használják. Menstruációt elősegítő hatása azért van, mert enyhe mértékben stimulálja az ösztrogénhormon termelését. Fájdalmas menstruáció és az azt kísérő idegesség esetén is használható.A körömvirág enyhítő és viszketéscsillapító hatásának köszönhetően külsőleg kiegészítő kezeléseknél használatos. Fertőtlenítő és gyulladásgátló, valamint sebgyógyulást elősegítő tulajdonságai miatt bőr-és szájüregi betegségek kezelésére ajánlott. Használjákokozta bőrgyulladás esetén is.