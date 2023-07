Súlyos következményei lehetnek a tokofóbiának

Egy amerikai kutatás szerint elég magas azoknak a nőknek az aránya, akik félnek a szüléstől. Ezt nevezzük tokofóbiának - írja a Health. Bár korábban nem készült hasonló tanulmány az Egyesült Államokban, a kutatók szerint más nemzetek eredményeivel összehasonlítva kiemelkedően sok amerikai nő retteg a szülés élményétől.

Természetesen az teljesen normális, ha egy nőt aggasztanak a terhesség és a szülés velejárói (pl.: reggeli rosszullétek, vajúdás, komplikációk). A tokofóbia ezeknek a félelmeknek az extrém megnyilvánulását jelenti.

Baj, ha valakin elhatalmasodik a rettegés. Fotó: Getty Images

Dr. Zaneta Thayer antropológus, a mostani kutatás vezetője szerint a már meglévő félelmeket a koronavírus-járvány is súlyosbította. Ugyanis a résztvevők adatait 2020 áprilisa és 2021 februárja, tehát a pandémia ideje alatt adták le: többek között arra kellett választ adniuk, hogy egy tízes skálán mennyire félnek a szüléstől.

Az eredményeik alapján a nők 62%-ának tokofóbiája, és nagyobb arányban érinti a színesbőrű anyákat, mint a fehéreket. Az alacsony keresetű, alacsonyabb iskolai végzettségű kismamáknál, valamint azoknál, akiknek van már egészségügyi problémájuk, vagy veszélyeztetett terhesek, szintén nagyobb arányban rettegnek a szüléstől.

Azt a kutatók is elismerik, hogy a pandémia okozta bizonytalanság, és a leterhelt egészségügy is hatással volt az adatokra. "Abban az idősben nagyon erős félelem és szorongás alakult ki azoknál, akit gyermeket vártak. De teljesen racionális reakció a félelem egy ehhez hasonló szokatlan időszakban" - mondta Dr. Thalia Robakis pszichiáter a Health-nek. Ekkor sokan attól is féltek, hogy egyedül lesznek a szülőszobában, mivel a járvány ideje alatt több kórházi korlátozást vezettek be.

Van hatása a terhességre?

A kutatás szerint a tokofóbiát átélő nőknél 91%-kal nagyobb eséllyel indul el idő előtt a szülés, vagy a 37. hét előtt. Ugyanakkor a gyerekek születési súlyára nem voltak hatással az anyák félelmei.

Korábbi kutatások is alátámasztották már azt, hogy a stressz hatással van a terhesség hosszára, illetve a szülés kimenetelére.

"A depresszió és a szorongás rövidebb terhességgel, alacsonyabb születési súllyal, és komplikált szülésekkel jár" - mondja dr. Robakis. Mindez a gyermek agyának fejlődésére is hatással lehet, valamint hosszútávon az érzelmeire is és a viselkedésére is.

A kutatók szerint az lehetne egy megoldás, hogy a szülészeti ellátásba is beépítsék a kismamák aggályainak, félelmeinek kezelését. Illetve további vizsgálatok is szükségesek a témában ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatók is jobban tudják tájékoztatni, és kezelési lehetőségeket kínálni az érintett betegeknek. Addig is azt javasolják, hogy a nők mindenképpen osszák meg a félelmeiket az orvosukkal, aki vagy maga is el tudja oszlatni őket, vagy olyan szakemberhez irányítja őket, akinek már van tapasztalatai a tokofóbia kezelésében.