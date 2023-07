Terhesség nyáron: ezek a tünetek bajt jeleznek

A terhesség a legideálisabb körülmények között is sokszor nehéz időszakot jelent, hát még akkor, ha a kismamának a nyári hőséggel is meg kell küzdenie. A forró hónapok ugyanis több olyan veszélyt is rejtenek, melyek veszélyeztethetik a magzat és az anyuka egészségét. A hőség és a magas páratartalom még nagyobb terhet ró a várandós nőkre, mivel testhőmérsékletük eleve kicsit magasabb, a vérkeringésük fokozottabb, így a külső hőmérsékletből származó plusz hő miatt még rosszabbul viselhetik a kánikulát – mutatott rá dr. Murshed Mohamed főorvos, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

A nyári hőség a várandósság során veszélyeket rejthet. Fotó: Getty Images

Ügyelj a folyadékpótlásra

Az egyik legfontosabb a nyári hónapokban a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, hiszen a kánikulában nagyobb eséllyel kerülünk dehidratált állapotba. Ezt a terhesség során feltétlenül meg kell előzeni, hiszen rendkívül veszélyes lehet. Kellő mennyiségű folyadékot bevitele nélkül nemcsak olyan kellemetlen tünetek léphetnek fel, mint például a szédülés, fejfájás, hanem ödémásodás is, valamint sűrűbbé válhatnak a Braxton Hicks-összehúzódások. Sőt, súlyos esetekben a hőkimerültség születési rendellenességeket vagy méhlepényproblémákat is okozhat.

A szakember azt tanácsolja, várandósság során legalább 2 liter folyadékot fogyasszanak a kismamák, nyáron pedig ennél is többet, 2,5-3 litert. Természetesen a bevitelt nem csupán vízből lehet fedezni, hanem ebbe a levesek, gyümölcsök fogyasztása is beleszámít. Fontos viszont, hogy a kávé és tea vízhajtó hatású, így ezeket lehetőleg kerüld.

Strandolj biztonságosan

Kevés olyan ember van, aki a nagy kánikulában ne vágyna a vízbe. A strandolásról persze a kismamáknak sem kell lemondaniuk, ám fontos, hogy betartsanak néhány fontos szabályt. Az első, hogy a legnagyobb melegben (11-16 óra között) lehetőleg maradjanak az árnyékban, és ne feledkezzenek meg a megfelelő fényvédelemről sem. Fürdőzés után azonnal vegyenek fel száraz fürdőruhát, hiszen a meleg, nedves környezetben megnő az intim fertőzések veszélye. Ezekre a várandósok eleve fogékonyabbak, így nagyobb odafigyelést igényel a prevenció. Ha mégis olyan tüneteket tapasztalsz, mint a megváltozott mennyiségű, állagú, szagú intim folyás, úgy mielőbb fordulj orvoshoz. A nőgyógyászok ilyenkor gyakran javasolnak lactobacilluskúrát – akár megelőzés gyanánt is –, hiszen az segít fenntartani a hüvely savas PH-ját, gátolva a kórokozók szaporodását.

Csökkentsd az ödémát

A terhesség során gyakori probléma a lábak ödémája (főleg az utolsó trimeszterben) a megnövekedett vízvisszatartás, a lassuló nyirokkeringés és az esetleges visszértágulatok miatt. Ez olyan zavaró tüneteket okozhat, mint a nehézlábérzés, zsibbadás, fájdalom. A probléma a nyári melegben súlyosbodhat az erek tágulása miatt. Ilyenkor érdemes felpolcolni a lábakat, illetve kompressziós harisnyát hordani, valamint bőséges mennyiségű folyadékot fogyasztani – tanácsolja dr. Murshed Mohamed. Az esetek többségében a végtagok ödémája normális a terhesség során, ám érdemes odafigyelni rá, mivel olykor terhességi magas vérnyomást, illetve terhességi cukorbetegséget jelezhet. Szintén figyelemfelhívó, ha csupán az egyik láb dagad és fáj, esetleg el is színeződik, ugyanis ezek a panaszok mélyvénás trombózisra utalhatnak.

Az alábbi tünetek esetén fordulj orvoshoz kismamaként: