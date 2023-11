Saját unokáját szülte meg egy magyar nő

Mint azt a Blikk írja, Epres Ilona szeptember 30-án adott életet unokájának, Danikának. Az esemény egyben világrekord is abban a tekintetben, hogy Ilona első és mostani szülése között 43 év telt el. A lap beszámolója szerint a nő lánya, Bernadett már betöltötte a 40-et. Párjával, Zoltánnal többször is próbálkoztak lombikprogrammal, de a legtöbb beültetés sikertelennek bizonyult. Egy gyermekük megszületett, de őt is elveszítették. „Ez annyira megviselte szegényt lelkileg, hogy letargiába esett, sőt, már megkérdőjelezte az élete értelmét is. Nagyon aggódtam érte, édesanyaként rossz volt nézni a vergődését” – árulta el a Blikknek Ilona.

A Budapesten élő asszonynak saját orvosa vetette fel, hogy megpróbálhatná ő is kihordani a babát, hiszen jó egészségi állapota ezt lehetővé tenné. Magyarországon nem engedélyezték számára a beültetést, mivel túlkoros, az Egyesült Királyságban viszont nem volt akadálya a lombikprogramnak. Ilona így kihordta a lánya petesejtjéből és a veje hímivarsejtjéből fogant magzatot. A terhesség problémamentesen zajlott, akárcsak a szülés. A nő korábban négy gyermeket hozott világra, Danika az ötödik várandóssága volt.

A másfél hónapos kisfiú az angol anyakönyvi kivonat szerint hivatalosan Ilona gyermeke. Készül már azonban a lemondási nyilatkozat, Bernadették részéről pedig az örökbefogadási. „Nagy öröm, hogy a lányoméknak tudtam segíteni, és felemelő érzés, hogy ezzel óriási boldogságot szereztem az egész családnak. Egyébként végig úgy fogtam fel a kilenc hónapos időszakot, hogy terhes vagyok ugyan, de nem én fogom Danikát felnevelni, hanem az igazi édesanyja. A lányom bent volt velem a szülőszobában, és ő jobban izgult, mint én. Miattam és a születendő gyermek miatt is annyira aggódott, hogy ne történjen semmi komplikáció, de amikor meglátta a kis Danit, zokogásban tört ki, akárcsak én” – mondta el a Blikk kérdésére Ilona.

