Testmozgásnak számít a hólapátolás?

Telente valószínűleg sokakban felmerül a kérdés a reggeli hólapátolás közben, hogy vajon kiválthatja-e ezzel az aznapi edzést?

Az EverydayHealth szerint ha a testmozgásról mint a fizikai tevékenység olyan formájáról beszélünk, amely megtervezett, ismétlődő, és amelynek célja az egészség vagy az erőnlét javítása, akkor a lapátolás nem illik bele a fogalomba.

"Ugyanakkor mindenképpen kardiónak tekinthető, és ha rendszeresen csinálod, valószínűleg erősebb is leszel majd" - mondja Anthony Wall személyi edző.

Megerőltetőbb tevékenység, mint amilyennek tűnhet. Fotó: Getty Images

Hetente 150 percet ajánlott fizikai aktivitással tölteni, és ebbe mindenképpen beleszámít a lapátolás. Arra viszont fel kell készülnünk, hogy jóval megerőltetőbb fizikailag, mint egy hagyományos edzés.

A tevékenység rengeteg izmot megmozgat, és egy óra alatt akár 600 kalóriát is elégethetünk.

Ugyanakkor megvannak a veszélyei is. Egy amerikai tanulmány szerint 1990 és 2006 között 11500 embert kellett sürgősségi ellátásban részesíteni hólapátolás miatt. A lapátolás ugyanis olyan szempontból problémás, hogy az ember nem csinálja rendszeresen, és nem egy meghatározott ideig tart, hanem addig, amíg be nem fejezzük. Ráadásul hideg környezetben végezzük, sokan pedig idővel elkezdik levenni a ruháikat, mert melegük lesz. Ez viszont megrázza a szervezetet, és ájuláshoz, sztrókhoz vagy szívrohamhoz is vezethet.