Mozognál, ha receptre írná fel az orvos?

Számos betegség megelőzésére, sőt, már kialakult betegségek esetében is gyógyító hatású a mozgás. A Mozgás Receptre programban a fizikai aktivitást háziorvosok ajánlják és írják majd fel mint gyógyító-megelőző eszközt - jelentette be Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Elmondta, bár mindenki tudja, hogy az egészséghez mozgásra van szükség, a statisztikák szerint mégsem mozognak az emberek. Bíznak abban, hogy szemléletváltás érhető el, ha az orvos mondja: mozogni kell.

A születéskor várható élettartamunk 4,5 évvel elmarad az unió átlagától, miközben az Eurobarométer felmérése szerint Magyarországon az emberek 59 százaléka soha nem sportol. (Összehasonlításképpen: Finnországban 8, Svédországban 12, Szlovéniában 25, Csehországban pedig 26 százalék a soha nem sportolók aránya.) A magyarországi halálozások 9,7 százaléka egyértelműen a mozgásszegény életmódra vezethető vissza, azaz naponta 37 magyar hal meg csak a mozgásszegény életmód következtében.

Révész Máriusz kiemelte, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az emberek egészségi állapotáért az egészségügyi ellátórendszer csupán 18 százalékban felel, azt a genetika, a környezeti hatás és legnagyobb mértékben az életmód befolyásolja.

A koncepció alkalmazására már számos nemzetközi példa is akad. Az Új-Zélandon elsőként bevezetett megoldás („Zöld recept” – az egészségügyi kormányzat szervezésében és felügyeletével) azóta elterjedt Svédországban (FYSS: Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), az USA-ban („Exercise is Medicine” – az Amerikai Sportorvosi Társaság szervezésében és felügyeletével), valamint Nagy-Britanniában is.

Számos betegség megelőzhető a mozgással. Fotó: Getty Images

Révész hozzátette, lehetőséget kaptak arra, hogy a népegészségügyi termékadó (neta) 10 százalékát a programra lehessen felajánlani, így 160 millió forintot fordíthattak a program elindítására.

Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke, a Mozgás receptre program kezdeményezője az orvostudományban ismert ténynek nevezte, hogy több mint 30 betegség megelőzésében és kezelésében játszik szerepet a mozgás. Példaként említette, hogy a cukorbetegség és a magas vérnyomás esetében már a terápia kötelező része a sport. A program megvalósításában az önkormányzatok a partnerek, amelyek össze tudják fogni a helyi háziorvosokat és a sportlétesítményeket.

Velkey György, a neta bölcsek tanácsának társelnöke, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arról beszélt: fontos hasonló programot indítani a gyermekeknek is, mivel a számítógépezés és mellette a nassolás "egy új komplex betegségfaktor", amely kezelést igényelne.