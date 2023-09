Örökké senki sem fog élni, és sok minden befolyásolja, hogy mennyi időt töltünk egészségesen a Földön. A genetika, a környezet, a rugalmasság és a szerencse mellett mi is sokat tehetünk saját magunkért. Egy friss tanulmány szerint az időskori testsúly is nagy szerepet játszik ebben - írja a Healthline. A kutatók arra jutottak ugyanis, hogy azok a nők, akik 60 éves kor felett is képesek tartani a testsúlyukat, hosszú életre számíthatnak, azaz 90 éves koruknál tovább fognak élni.

A San Diegó-i Egyetem munkatársainak vezetésével végzett kutatás során 54 437 nőt vizsgáltak hosszú távon. A kísérlet végére 56 százalékuk, azaz 30 647 fő volt 90 évesnél idősebb. A csapat arra volt kíváncsi, hogy a testsúlyváltozásnak van-e köze ahhoz, hogy ki meddig él. Az alanyoknak a kísérlet kezdetén, a harmadik évben, valamint a tizedik évben kellett beszámolniuk arról, hogy mennyi a testsúlyuk. Illetve amennyiben fogytak, azt is megkérdezték tőlük, hogy szándékosan tették-e vagy sem (az számított fogyásnak, ha a testsúlyuk 5 százalékánál többet adtak le).

Minden életkorban fontos a rendszeres mozgás. Fotó: Getty Images

Arra az eredményre jutottak, hogy azok, akik stabilan tartották a testsúlyukat, 1,2-2-szer nagyobb eséllyel éltek tovább azoknál, akiknél jelentősebb volt a súlyvesztés. Ugyanakkor a nem szándékos fogyás is csökkentette annak az esélyét, hogy valaki megérje a 90 éves kort.

Több oka is lehet az összefüggésnek

"Először is az állandó testsúly annak a jele, hogy valaki kiegyensúlyozottan étkezik: olyan étrendet követ, amely által a szervezete megkapja a szükséges tápanyagokat, és elkerüli a túlzott kalóriabevitelt is" - magyarázta Dr. Shara Cohen a Healthline-nak. A megfelelő étkezés jó hatással van az anyagcserére, így a krónikus betegségek kialakulásának veszélye is csökken.

Másodsorban aktív életmódot is jelent, ha valakinek a teste nem esik át drasztikus változáson. "A rendszeres testmozgás nemcsak a súlycsökkentésben segít, hanem javítja a szív- és érrendszer egészségét, fenntartja az izomtömeget és támogatja az általános testi funkciókat" - folytatta.

Hogyan lehet megtartani a testsúlyt idősebb korban is?

Mary Sabat dietetikus és edző az alábbiakat javasolja: