Esténként ezért kell 15 percet sétálni

Többet fogunk inni

Miért a séta a legtökéletesebb mozgásforma? Részletek itt.

Már negyedórányi tempós séta is elég, hogy megszomjazzunk, ezért szinte biztos, hogy ha hazaértünk, azonnal meg fogunk inni egy-két pohár vizet. Ezzel növeljük a napi folyadékbevitelünket, amiért bőrünk és vesénk is hálás lesz. Az esti séták ráadásául segíthetnek leszokni a nassolásról vagy a vacsora utáni borozgatásról, amivel nagyon sok felesleges kalóriát megspórolhatunk.

Jobban fogunk aludni

Az esti séták nagyszerűen stresszmentesítenek, segítenek megnyugtatni az elmét egy zűrösebb nap után, ráadásul kellemesen el is fárasztanak. Ez azt jelenti, hogy mire eljutunk odáig, hogy ágyba bújjunk, gondolataink lecsendesednek, nem zakatol az agyunk lámpaoltás után. Ettől nemcsak könnyebben alszunk el, hanem kipihentebben is ébredünk, nyugodtabb lesz a reggelünk, és sokkal több energiánk lesz a következő nap folyamán.

h i r d e t é s

Esténként 15 perc séta rendkívül jó hatással lehet a szervezetre

Javul az emésztésünk

Ha olyan az életmódunk, hogy csak este nyolc vagy kilenc óra körül tudunk időt szakítani a vacsorára, akkor ez megterheli a gyomrunkat még akkor is, ha egyébként kifejezetten könnyű és egészséges ételeket fogyasztunk. Az esti séta azonban erre is gyógyírt jelent, mivel több kutatás is igazolja, hogy ha étkezés után 15 percet sétálunk ahelyett, hogy az asztalnál ücsörögnénk, akkor ezzel segítjük az emésztést, valamint a vércukorszint kiegyensúlyozását is. Így még egy viszonylag késői vacsora utána is jobban alszunk majd, hiszen kevésbé fogunk felpuffadni.

Jobban fogjuk beosztani az időnket

Az esti séták napi rutinba illesztése egy kevés átszervezést kívánhat, ami kifejezetten jól jön, különösen ilyenkor év elején. Jó eséllyel kevesebb időt töltünk majd tévézéssel vagy a telefonunk nyomogatásával. Ráadásul a plusz esti aktivitás hatására sokan olyan új szokásokat is felvesznek, mint a másnapi reggeli előre elkészítése, esetleg a másnapi öltözék kiválasztása. Ezzel időt spórolnak, kevésbé lesz kapkodós a reggelük, amitől egész napjuk nyugodtabban fog telni.

Forrás: rodalesorganiclife.com