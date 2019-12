A Yale és az Oxford egyetem szakemberei készítettek egy kutatást, amelyhez több mint 1,2 millió amerikai fizikai és mentális állapotáról gyűjtöttek adatokat. A tanulmány résztvevőinek el kellett mondaniuk, hogy hányszor érezték magukat mentálisan rosszul az elmúlt 30 napban, például stressz, depresszió, vagy érzelmi problémák miatt. Emellett pedig kérdéseket tettek fel nekik a jövedelmükkel és a fizikai aktivitásukkal kapcsolatban is. 75 féle mozgásformát soroltak fel nekik, amelyek között olyan hétköznapi tevékenységek is szerepeltek, mint a fűnyírás, a gyerekekkel való játék vagy a házimunka, de rajta volt a listán a súlyzós edzés, a kerékpározás és a futás is.

Az edzés jobban boldogít, mint a pénz. Fotó: iStock

Nem a pénz a legfontosabb

A szakemberek azt állapították meg, hogy azok, akik rendszeresen mozogtak, általánosságban az év 35 napján voltak rossz mentális állapotban, a kevésbé aktívak pedig az év 53 napján érezték rosszul magukat. Emellett az adatokból az is kiderült, hogy a fizikailag aktív emberek éppen olyan jól érezték magukat, mint azok, akik nem mozognak rendszeresen, de éves szinten körülbelül 25 ezer dollárral többet keresnek. Vagyis a mozgás tulajdonképpen jobban boldogít, mint a pénz.

Nem szabad túlzásba vinni!

Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy bár a mozgás és a sport hasznos, nem szabad túlzásba vinni, mert annak viszont már egészségkárosító hatása is lehet. A Yale Egyetem szakemberei szerint a fizikai aktivitás csak akkor van jó hatással a mentális állapotunkra, ha egy bizonyos időkereten belül maradunk. Az ezzel kapcsolatban végzett vizsgálatok során arra jutottak, hogy az ideális mennyiség a heti 3-5 edzés, amelyek egyenként 30-60 percig tartanak. Azoknak, akik ennél többet, illetve gyakrabban edzettek, kevésbé volt a stabil a mentális állapotuk, mint azoknak, akik mozgásszegény életmódot éltek.

Nem mindegy, mit sportolunk

A legjobb mozgásformák futás helyett - kattintson!

Az is sokat számít, hogy milyen típusú mozgást végzünk. A szakemberek szerint a társas mozgásformák, amelyeket másokkal együtt, csapatban végzünk, pozitívabban hatnak a mentális egészségünkre, mint azok, amelyeket egyedül űzünk. Azonban akkor sem kell aggódnunk, ha a csapatsportokat nem érezzük magunkénak. Bár a kerékpározás vagy azaerobiktechnikailag olyan mozgásformák, amelyeket egyedül csinálunk, ha edzőteremben, spinning- vagy aerobikórán űzzük őket, az ugyanúgy meghozza a maga pozitív hatásait. A lényeg, hogy rendszeresen mozogjunk, sose erőltessük túl magunkat, és olyan sportot válasszunk, amely közben jól érezzük magunkat.

Forrás: businessinsider.com